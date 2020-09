Novemberben fejezik be a nagy forgalomterhelésű útszakasz felújítását Csepregen

Terepbejárást tartottak a 8624-es közút felújítás alatt álló csepregi szakaszán.

Harminc-negyven éves burkolatot cserélnek 2,2 kilométer hosszan, kiegészítve ároktisztítással, profilozással, a szegélyek szakaszos megújításával.

– A város „szerencsés elszenvedője” a felújításnak. Az önkormányzat feladata ebben annyi, hogy a lakossági igényeket, panaszokat azonnal továbbítsuk a kivitelezőnek, hogy ne legyen fennakadás – mondta Horváth Zoltán polgármester, hozzátéve, hogy az elmúlt hetekben jó együttműködés alakult ki az érintett lakókkal, rugalmasan tudják kezelni a felmerülő problémákat, amelyek a kapubejáróknál, hidaknál akadnak.

Böröcz Miklóstól, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasi igazgatójától megtudtuk: a 2,2 kilométeres csepregi szakasz felújítása a Magyar Közút 100 milliárd forintos komplex útfelújítási programjában valósul meg. Vas megyében 2,8 milliárd forintot költöttek tizenöt hosszabb-rövidebb szakaszra, összesen 25 kilométer hosszan, a csepregi felújítás az utolsó, november közepén fejezik be. Vörös Árpád, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejlesztési és Felújítási osztályvezetője elmondta: a csepregi útfelújítás teljes költsége 460 millió forint, ezer folyóméter szegélyt alakítanak ki, és 1600 köbméter aszfaltkeveréket építenek be. Az új burkolati jelek felfestése összesen körülbelül 280 négyzetmétert tesz ki. A régi burkolatot lemarták, és az anyagot alsóbbrendű utak felújítása során újrahasznosítják.

Ágh Péter országgyűlési képviselő kifejtette: 2015-ben kezdték az előkészítő tárgyalásokat, 2017-ben született a döntés, hogy ez az útfelújítási program kormányzati támogatásból megvalósuljon. Észak-Vas megyében Bük és Sárvár állami útja is így tudott megújulni. Csepreg számára ez a beruházás azért is fontos, mert ez a 8624-es közútnak az a szakasza, ami Büköt Kőszeggel köti össze, vagyis a város azon a tengelyen van, ami miatt turisztikai szereplőként nevesítik. A nagy forgalomterhelésű főút felújítása mellett lényeges, hogy Csepregen az elmúlt években sok utcát is fel tudtak újítani, szintén állami forrásból.