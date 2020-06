Ötödször rendezik meg az aratónapot Olaszfán

Ötödik alkalommal rendeznek aratónapot a Olaszfán. Június 27-én, szombaton 9 órára várják az érdeklődőket a közösségi házhoz, onnan indul a lovas kocsis aratómenet a falu határában kijelölt rozstáblához.

A kézi aratás technikájának megismertetése mellett a régi aratóeszközöket, gépeket is bemutatják az érdeklődőknek. A szervezők a környezettudatosságra is figyelnek: arra kérik az érkezőket, hogy vigyenek magukkal saját poharat. A vendéglátás során abból tudnak inni, így nem terheli a rendezvény műanyag szeméttel a környezetet. (Arról nem beszélve, hogy – bár a veszélyhelyzetet feloldották – a saját pohár használata egészségügyi szempontból is üdvözlendő kezdeményezés.)

Az aratónapot polgármesteri köszöntő nyitja a közösségi háznál, aztán kulturális műsorok és borkóstoló is színesíti a programot. A vasvári „Üss a hasadra!” Színpad Móricz Zsigmond-játékkal készül, de Fodor Dávid kovácsmester is megmutatja tudományát.