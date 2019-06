Ötvenedik alkalommal rendezték meg a nemzetközi éneklő tábort

Immár 47. alkalommal vett részt a felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskar a Nemzetközi Szlovén Éneklő Táborban.

A Ljubljanához közeli szlovén településen ötvenedik al­kalommal rendezték meg a szlo­vén kórusok nagyszabású találkozóját. A helyszín mindig a helyi iskola sportpályája, ahova több ezer énekes érkezik. Az ottani kulturális egyesületnek ez talán a legnagyobb rendezvénye, amire egész éven át készülnek. A részvételüket jelző kórusok (férfi, női, vegyes) ugyanis hónapokkal korábban megkapják az adott évben kiválasztott dalokat. A repertoárban mindig szerepelnek szlovén népdalok és kórusművek is. Ezeket a darabokat mindenkinek előre meg kell tanulnia, hogy aztán a közös produkció jól sikerüljön.

A hagyományoknak megfelelően szombaton, június 15-én tartották meg a határon túli szlovén énekkarok koncertjét. Tizennégy kórus érkezett Magyarországról, Ausztriából, Olasz­országból és a többi délszláv államból. A koncertet tűzijáték koronázta meg.

Másnap kezdődött a tulajdonképpeni tábor sokszereplős, látványos programja. – A rendezvény közös próbával kezdődik, amikor mintegy száz kórus tagjai együtt, egy közös karvezetővel éneklik el a dalokat – számolt be Bajzek Gyöngyi kórustag, a Magyarországi Szlovének Szövetségének titkára. – Délben minden éneklő csoport felvonult fúvós­zenészek, mazsorettek kí­sé­retében. Az eseményt élő­ben közvetítette a szlovén televízió, s Borut Pahor köztársasági elnök is személyesen köszöntötte a résztvevőket. A napra az tette fel a koronát, amikor az egyesített kórusok előadták a kiválasztott dalokat.

A kórustagok szerint ez a két nap jó alkalom régi barátságok ápolására és új kapcsolatok születésére is. Ezúttal például egy zágrábi énekkarral ismerkedtek meg a felsőszölnöki énekesek. Bajzek Gyöngyi ezenkívül hozzátette: – Ahhoz, hogy ma énekkarunk magas színvonalú programot tud előadni, nagyban hozzájárul a nemzetközi énekkari találkozókon való évtizedes részvétel. Számtalan vendégszereplés közül ez a találkozó nyújtja számunkra a legnagyobb élményt, és repertoárunk számos darabja is ennek köszönhető.

Idén a jubileumra a magyarországi résztvevők ajándékként kirándulást is kaptak a Magyarországi Szlovének Szövetségétől.