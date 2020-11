Reagált a Markusovszky kórház – Nemény András nyilatkozata alkalmas a pánikkeltésre

Az országos sajtót is bejárták azok a hírek, amiket Nemény András, Szombathely polgármestere (ÉSZ) osztott meg délelőtt a Fő téren tartott sajtótájékoztatóján.

A városvezető úgy nyilatkozott, jelenleg 180 felett van a szombathelyi Markusovszky kórházban a Covid-fertőzöttek száma, a rendelkezésre álló 32 lélegeztetőgépből 17 van üzemben. Azt is állította, hogy továbbra is Győrben dolgoznak azok az orvosok és az a szakszemélyzet, akiket hetekkel korábban vezényeltek az ottani kórházba. Nemény András arra is kitért, hogy szerinte Szombathelyen nincs elég, a lélegeztetőgép kezeléséhez értő egészségügyi személyzet.

Késő délután dr. Nagy Lajos, a Markusovszky kórház főigazgatója közleményben reagált, hogy a lakosságot pontosan tájékoztassa a témában, hiszen a városvezető által közölt részinformációk és tévedések alkalmasak – ahogy fogalmazott – a pánikkeltésre. A főigazgató arról írt: „Jelenleg a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház egyetlen egy dolgozója sem végez a győri kórházban egészségügyi ellátást. Korábban valóban történt kirendelés, mikor a győri Petz Aladár kórház volt kijelölve a járványügyi feladatokra és a Markusovszky kórház nem, de ez a járványügyi helyzet változásával megszűnt.”

Dr. Nagy Lajos kitért arra is, hogy a kórházban jelenleg 32 lélegeztetőgéppel rendelkező ágy áll rendelkezésre azon betegek azonnali ellátásra, akik COVID-fertőzés miatt lélegeztetést igényelnek, ebből 14 üres, de a polgármester állításával ellentétben mind a 32 lélegeztetőgép működtetéséhez megvan a szakszemélyzet. „Sőt, ezen ágyszám fokozatosan bővíthető, ugyanis 117 olyan ágy van a Markusovszky kórházban, amely alkalmas lélegeztetésre” – hangsúlyozta a főigazgató.

A kórházvezető szerint szintén nehezen értelmezhető, hogy, ha valaki COVID pozitív, akkor miért kerül a többi betegtől elkülönítve COVID osztályra. „Attól, hogy valaki COVID betegeket ellátó osztályra kerül, a szükséges egyéb ellátást is természetesen megkapja” – fogalmazott az intézményezető. Majd így folytatta: „A fekvőbeteg szakellátás minden szakterület tekintetében folyamatosan működik, de a halasztható ellátások később kerülnek elvégzésre a járványügyi helyzet javulása utáni időszakban. Ezen betegek értesítéséről a kórház gondoskodik. A járóbeteg szakellátás is minden szakterület tekintetében folyamatosan működik, de a tavasszal már kipróbált módon. Azokat a betegeket természetesen azonnal ellátja a kórház, akik sürgős, illetve halaszthatatlan ellátást igényelnek.”

A főigazgató írt arról is, hogy telefonos konzílium is zajlik az intézményben, emellett pedig ha a betegnél az orvos személyes megjelenést tart szükségesnek a szakvélemény megadásához, akkor a beteg pontos időpontot kap személyes vizsgálatra. Mindezen rendelkezések a járványhelyzethez való lehető legoptimálisabb betegellátás irányába történtek, követve a járványügyi rendelkezéseket és szabályokat – zárta közleményét dr. Nagy Lajos.