Rektori szünet, aztán távoktatás az ELTE-n és a PTE-n is

Tájékoztatót adott ki a szerdán meghozott intézkedések intézményi végrehajtásáról az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete. A kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel rektori szünetet rendeltek el az ELTE-n és a PTE-n is.

Csütörtökre és péntekre rendelt el tanítási szünetet hallgatói számára az ELTE. A hallgatók csütörtöktől ellenkező rendelkezésig nem látogathatják az egyetem épületeit. Az idei tanév tavaszi szünetét előbbre hozták a március 16–22. közötti időszakra. Az ELTE hallgatói a rektori és a tavaszi szünet alatt nem utazhatnak külföldre, a koordináló testület kérése az, hogy lehetőség szerint maradjanak a lakóhelyükön.

Tegnaptól megszűnt az ELTE-n a hallgatók számára a személyes ügyfélszolgálat is: elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosítanak nekik. Az ELTE egésze – a Savaria Egyetemi Központ is – március 23-tól ellenkező rendelkezésig távolléti oktatásra áll át. Azért, hogy az egyetem működését üzemszerűen fenntartsák, és hogy felkészüljenek az átállásra, az oktatóknak, kutatóknak és az adminisztráció munkatársai­nak be kell járniuk az elrendelt rektori szünetek, a tavaszi szünet alatt és azután is.

A közleményben az is szerepel: a doktori hallgatók kötelesek a kutatási tevékenységüket folyamatosan ellátni és a távoktatásban közreműködni. A magyar hallgatóknak legkésőbb máig haza kellett menniük a kollégiumokból. Ha nincs hova menniük, méltányossági engedéllyel maradhatnak – szerepel a kiadott utasításban. A nemzetközi és külföldi hallgatók viszont maradhatnak a diákszállókon.

Március 12., 13., 14. napjaira, azaz csütörtöktől szombatig rendelt el teljes körű oktatási szünetet a Pécsi Tudományegyetem (PTE) rektora, dr. Miseta Attila szerdán este. Ezt egyhetes tavaszi szünet követi március 16., hétfőtől 22., vasárnapig. Az egyetem honlapján az olvasható, hogy további rendelkezésig a hallgatók nem látogathatják az egyetem épületeit (a levelezős munkarend óráit sem tartják meg), a kérés a dolgozókra nem terjed ki. Az intézkedés a Pécsi Tudományegyetem valamennyi felsőoktatási képzését érinti. A rektor utasítása tegnap lépett hatályba, és természetesen vonatkozik az Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központjára is.