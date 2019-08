Rönökön pályáznak az út aszfaltozásához

A Határőr utcában lakók elégedetlenségüknek adtak hangot, hogy ismét kavicsborítással állítaná helyre utcájukban az utat az önkormányzat. Pékó Tamás Lajos polgármester levélben reagált a lakók észrevételeire.

Mint arról tegnap beszámoltunk, évek óta megkeseríti a Határőr utcában lakók életét a kavicsos út – száraz időben a por, csapadékos időben pedig a nyomvályúk képződése miatt bosszankodnak. Észrevételeiket szerkesztőségünkbe és a falu polgármesteréhez is eljuttatták. Pékó Tamás Lajos levélben reagált, melyből kiderült: Rönökre 2018. június 7-én jelentős mennyiségű csapadék zúdult, amely komoly károkat okozott az önkormányzati utakban, így a Határőr utcában is. Az önkormányzat a nem várt káreseményt a Belügyminisztérium felé bejelentette, és csaknem 7 millió forint értékben a vis maior kárigényét is megfogalmazta, ám 5,1 millió forintot kapott a falu támogatásként.

Pékó Tamás Lajos a Határőr utcai problémával kapcsolatosan hangsúlyozta: „az önkormányzat is tisztában van azzal, hogy a bazaltmeddővel történő helyreállítás csak ideiglenes megoldás, figyelemmel arra, hogy az út a domborzati viszonyok miatt újra és újra károsodni fog a komolyabb esőzések hatására. (…) Ugyanakkor az út aszfaltozása a vis maior támogatásból nem lehetséges.”

A polgármester kiemelte: törekednek arra, hogy aszfaltburkolat kerüljön a Határőr utcába, ezért erre is pályáznak a Magyar Falu Programban.