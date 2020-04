Szerelem a koronavírus idején – Gabriel Garcia Márquez után szabadon

Először is szeretném megköszönni a lehetőséget a vaol.hu-nak, hogy rajtuk keresztül, innen a világ másik végéből, Kolumbiából köszönthetem a “szófogadó otthon maradt” olvasókat.

Magamról annyit, hogy szombathelyi születésű vagyok, aztán az élet kicsit messzebbre sodort, egészen pontosan a több mint 10000 km távolságban lévő Bogotáig. Gyakran szembesülök azzal, hogy mi magyarok nem sok mindent tudunk erről az országról, kivéve Kolumbia történelmének azt a részét, amit a legszívesebben maga is elfelejtene.

Ha valaki megkérdezné, hogy kerültem egy ilyen országba, elmondhatnám, hogy a szerelem hozott, férjhez mentem egy jóképű, okos kolumbiaihoz.

Viccet félretéve: ami a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet illeti: A március végi adatok szerint 798 igazolt fertőzött és 14 halott van. Jelenleg – egy négynapos próbakarantén után – múlt kedd óta élesben is karanténban vagyunk, egészen április 13-ig, de nem kizárt, hogy ennél is tovább. Lezárták a reptereket, az országhatárokat. Bezárt szinte minden. A boltok, éttermek nagy része átállt házhoz szállításra. Csak élelmiszerboltok, drogériák lehetnek nyitva. Ahol megoldható, ott otthonról dolgoznak az alkalmazottak.



Kolumbia: a rendőrség szerenáddal köszöni meg a lakosoknak, hogy otthon maradtak

Minden háztartásból csak egy fő hagyhatja el egyszerre a házat, hasonló feltételekkel, mint Magyarországon: gyógyszertárba- illetve élelmiszerboltba lehet menni. Aki bizonyítottan más miatt van az utcán, azt körülbelül 100 000 forintnak megfelelő Peso-ra büntethetik. Valószínűleg az elkövetkező napokban vezetik be itt, Bogotában a személyi igazolvány száma alapján való kijárási korlátozást. A hírekben hallottam, hogy szintén napok kérdése számos város militarizálása, mert a lakosság egy része nem tartja be a karantént.

Hogy miért nem? Erre a válasz bizony elég komplex. Kolumbia társadalma hivatalosan is rétegekre (estrato) van osztva 1-6-ig. (Összehasonlításképpen: egy átlag magyar család úgy nagyjából estrato 5-6-nak lenne megfelelő) Leegyszerűsítve talán a Magyarországon is vetített szappanoperák jutnak az eszembe, ahol sok családnak bejárónője, szakácsa, vagy sofőrje van.

Ez nálunk magyaroknál inkább a felsőbb réteg kiváltsága, itt viszont teljesen normális. De nem azért, mert annyira gazdag a felső réteg, hanem mert sokan annyira szegények. Csak Bogotában, több mint 7,5 millió ember él, közülük sokan fix munkaviszony, egészségügyi biztosítás, tartalékok vagy nyugdíj nélkül.

Kolumbia a végletek országa, mindig elmesélem, hogy igazából jól be lehet vásárolni egy piros lámpánál is: mindig van aki rágógumit vagy chipset árul vagy mondjuk játszószőnyeget a gyereknek. Akrobata- vagy tűznyelő-showban is gyönyörködhetünk, amíg zöldre nem vált a lámpa, s közben még a szélvédődet is lemosathatod.



Csak a dal kolumbiai, a nővérek egy másik Dél-amerikai országban élnek és mutatják meg, hogyan kell kezet mosni

Ennek a nagyjából 3 milliós alsó estratojú rétegnek bizony nagyon nehéz lesz a karantén idején, mert nekik nap mint nap ki kell menni az utcára, hogy megkeressék maguknak a kenyérre valót. És akkor még nem is szóltam arról a körülbelül 2 millió, egyrészt az utcán és papír nélküli venezuelai menekültről sem, akik Maduro diktatúrája elöl menekültek gyalog, gyerekkel a hátukon, papucsban az országúton több száz kilométeren, maguk mögött vonszolva bőröndjeiket.

Ilyen és hasonló nagy problémával kell a kolumbiai kormánynak a vírus idején is szembenéznie s megoldania. Olyan -nekünk- alap dolgok, hogy legyen mindenkinek folyó vize, hogy legalább kezet tudjon mosni, sok helyen bizony nem megoldott. A karantén idejére a kormány ételcsomagokat oszt ki, azonnali segélyt folyósít. Visszakapcsolja azokat a háztartásokat a hálózatba, akiknek tartozása volt a szolgáltatók felé. Sőt, az érintett hónapokra áram-, víz-, gázszámlázás felfüggesztését tervezz. Tervben van továbbá az áfavisszatérítés az alsó rétegek számára.



Kolumbia: Vicces fertőtlenítési mód vásárlás után

Az igazat megvallva, -és itt nem politikai szempontra gondolok- bizony van mit tanulnunk a kolumbiaiaktól. Magyarországon sokkal homogénebb a társadalom és könnyebb az élet. Kolumbiában a rétegek közti szakadékok és az extrém szegénység sok probléma forrása mind a mai napig. De akkor mégis hogyan kerülhet ez a nemzet a WIN Gallup International Poll “világ legboldogabb nemzete” listájának első helyére?

Egy tipikus kolumbiai mindig mosolyog, sokat nevet, táncol. Akkor is, ha nem tudja, hogy miből oldja meg holnap az ebédet. A koronavírus jelenléte óta több ezer meme cirkulál a neten, sőt, még Coronavirus dal is készült. Máshogy gondolkodnak az életről. A családok összetartanak, tisztelik és gondoskodnak idős családtagjaikról és sok helyen még a szomszédaikra is figyelnek.

Igen, ez az, amit mi otthon, a mi igenis SZÉP Magyarországunkon nem ismerünk: a pozitív hozzáállást, az optimizmust. Az ilyen válsághelyzetek, mint a jelenlegi járvány kialakulása megmutatja nekünk, hogy az életben sok minden felett nincs hatalmunk. Bizony halandóak vagyunk és csak a pozitív hozzáállás, hit és közösségeink támogatása, az összefogás segítenek át minket a nehéz helyzeteken.

Segítsük és támogassuk egymást, együtt minden könnyebb. Gondoljunk arra, hogy a karantén talán egy lehetőség végre arra, hogy több időt töltsünk együtt a szeretteinkkel és élvezzük egymás társaságát. És mindenekelőtt ne felejtsünk el minden nap hálát adni a sorsnak azért, amink van, hogy van tető a fejünk felett, van elég étel és tiszta ivóvíz folyik a csapból. De legfőképpen azért, hogy nem magányosan kell átvészelnünk ezt az időszakot.

