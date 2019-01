Szinte menetrendszerűen ütötte fel fejét a hír: kifogytak a gyógyszerkészletek

A téli hónapokban gyakrabban megyünk be a gyógyszertárba, ha másért nem, egy kis vitaminért, köptetőért. Gyakrabban vagyunk náthásak, influenzásak. Aztán ha épp nincs készleten, amit kérünk, vagy amit az orvos felírt nekünk, hajlamosak vagyunk pánikba esni. Szinte menetrendszerűen felüti a fejét a hír minden évben: gyógyszerhiány van!

A január eleji átmeneti készlethiány egyébként valóban nem ritka. Egyrészt, mert év végére gyártó is, forgalmazó is igyekszik alacsonyra nyomni a készletet. Másrészt ehhez mi magunk is hozzájárulunk azzal, hogy a többnapos ünnepek előtt sorba állunk a patika előtt, és szinte kifosztjuk azt, hogy otthoni raktárkészleteinket feltöltsük.

Dr. Binó Györgyné, a Magyar Gyógyszerész Kamara megyei elnöke arra emlékeztet: alapvetően kétféle gyógyszerhiányt kell megkülönböztetni. Az egyik esetben olyan gyógyszer válik hiánycikké az országos nagykereskedőknél, amely helyett a patikákban tudnak azonos hatóanyagot tartalmazó helyettesítő szert ajánlani. Ezekből az országos listán tegnapelőtt még 78 készítményt tartottak nyilván, 12 viszont már másnapra meg is érkezett. A szakember szerint január végéig jelentősen rövidülni fog ez a lista. A másik, nagyobb gondot jelentő hiány, amikor olyan hatóanyagú gyógyszer tűnik el a piacról, amit nem lehet helyettesíteni. Jelenleg két ilyen szer hiányzik tartósan, egy Parkinson-kórt kezelő és egy asztma elleni készítmény. Az előbbit például csak májusra ígéri a nagykereskedő, de van rá remény, hogy Németországból tudnak beszerezni olyan szert, amivel kiváltható. Ilyen esetben sajnos nincs más megoldás, mint visszamenni a keze­lőorvoshoz, hogy átmenetileg állítsa át a terápiát más szerre.

Ha egy gyógyszertárban nem kapunk meg valamit, az még korántsem jelenti azt, hogy hiánycikkről van szó, hiszen az egyes patikák más-más raktárkészlettel dolgoznak. A patikus a számítógépén azonnal ellenőrizni tudja, hogy országos problémáról van-e szó, vagy csak átmeneti készlethiányról. Ha csak az adott gyógyszertárban nincs meg a szer, azt 24 órán belül meg tudják rendelni nekünk, ha viszont tartós hiánycikkről van szó, akkor a helyettesítő szert ajánlják fel helyette. Dr. Binó Györgyné szerint a betegek többsége elfogadja a helyettesítő készítményt. Sajnos arról, hogy egy hiánycikként elkönyvelt orvosságból lappang-e még egy-két doboz egy másik patikában, nincs hivatalos nyilvántartás. Ilyenkor nem marad más, mint hogy futunk egy kört, vagy körbetelefonáljuk a patikákat.

Dr. Dudus Balázs, a Gondviselés Gyógyszertár szakgyógyszerésze is a 24 órán belüli rendelési lehetőségre és a helyettesíthetőségre hívja fel a figyelmet. Bár közforgalmi gyógyszertárról van szó, itt különösen szem előtt tartják a MÁV-rendelőben működő szakrendelések gyógyszerigényét, amiről a szakorvosokkal is konzultálnak. Naponta két rendeléssel gyorsan tudják követni a változásokat. Az utóbbi időben a betegek egy prosztatabántalmakra rendelt gyógyszert hiányoltak a leggyakrabban, de van azonos hatóanyagú helyettesítő. Pár napig gyártási átállás miatt nem lehetett Betadint kapni. Dudus Balázsnak erről az a véleménye: nem életmentő készítményről van szó, és van forgalomban más hasonló fertőtlenítő folyadék.