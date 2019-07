Szombathelyi kisállatokat lőnek, mérgeznek meg

A napokban több Facebook-poszt is napvilágot látott, amiben az állattulajdonosok arra panaszkodnak, hogy bántalmazták a macskájukat. A Bébic telep környékéről mérgezésről adtak hírt, míg Gyöngyöshermánban meglőttek egy négylábút.

Dr. Lődör Orsolya azt mondta, csak azt vette észre, hogy Borisz nevű kedvence leverten viselkedik. A sebet hamar megtalálta rajta, de akkor még nem tudta, mi okozta a sérülést. Az állatkórházban derült ki, hogy légpuskával lőtték meg a macska lapockáját. Szerencsére az izom felfogta a lövedéket, nem okozott maradandó károsodást. Ha viszont néhány centivel odébb találják el, életét is veszthette volna az állat.

Kiderült, ez már a második ilyen eset, egy évvel ezelőtt Borisz hátsó lábát érte a találat. Azt mondták, a napokban megteszik a rendőrségi feljelentést.

Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke kérdésünkre elmondta, egyre többször találkoznak hasonló esetekkel. Nem tudni, hogy ezek a hírek csak jobban terjednek az interneten, többen kérik a segítségüket vagy ténylegesen megnőtt a kegyetlen viselkedések száma.

Nagyon sok a „kijárós” macska, ezek a szabadon kószáló állatok pedig zavarhatják a szomszédokat. Odapiszkíthatnak a kertbe, hangosan nyávoghatnak. Ez ugyanakkor senkit nem jogosít fel arra, hogy megmérgezzen vagy megöljön egy állatot. Bár nehéz bizonyítani, de ha sikerül megtalálni az elkövetőt, akár börtönbüntetés is járhat az ilyen tettért.

A felelős állattartáshoz még szemléletformálásra lenne szükség – tette hozzá Vértesi Andrea. Nem kell a macskákat bent tartani folyamatosan, egy kis kézügyességgel viszonylag jó áron építhetünk nekik kifutót a szabadba, vagy vásárolhatunk olyan kerítést, ami speciálisan erre a célra készült, és nem tud rajta átmászni az állat. Így a saját területünkön belül tarthatjuk kedvencünket.

A szabadon kószáló macskákra sok veszély leselkedik, rengeteg az ebből adódó mérgezéses eset, de a gyors autók is elüthetik őket. Ráadásul ezek az állatok veszélyt jelentenek az amúgy is csökkenő populációjú madarakra.

Dr. Varjú Gábor állatorvos megerősítette, ők is gyakran találkoznak meglőtt macskákkal. A legmegdöbbentőbb, hogy sokszor a gazda nem is veszi észre a sérülést. Teljesen más miatt kerül be az állatkórházba és a betegség miatt készített röntgenfelvételről derül ki, hogy akár már hónapok vagy évek óta golyó van az állatban.

Ha észrevesszük a sebet, azonnal forduljunk orvoshoz. Ugyanez vonatkozik a mérgezéses esetekre is. Ha időben beérünk a klinikára, még hánytatással probléma nélkül megoldódik a gond. Az első tünetek jelentkezése után viszont már komolyabb kezelésre van szükség. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk a leggyakoribb mérgek által kiváltott reakciókkal – hívta fel a figyelmet az állatorvos.

Ha patkánymérget evett kedvencünk, akkor vérzékenység lép nála fel, főleg a szájából folyhat a vér, sápadtak lesznek a nyálkahártyák. A csigaméreg jellegzetes görcsöket vált ki. A fagyállóhoz, rovarirtóhoz hasonló anyagok pedig nyáladzást, görcsöket és hányást okoznak.