Szülői szervezetek programjai színesítik Vasvár életét

Hagyomány már a városban, hogy az adott évben született gyermekeket advent harmadik vasárnapján köszöntik. Így lesz ez idén is. Vasárnap 16 órakor Tóth Balázs polgármester mond rövid beszédet az ünnepségre összegyűlt családok előtt, majd a kicsik szülei az úgynevezett születés fájára helyezik el a gyermekeik nevével gravírozott fémleveleket a domonkos kolostor melletti sétány falán.

Tavaly merült fel több program kapcsán, hogy az iskolai és óvodai szülői szervezet együtt is rendezhetné ezeket. Közös tervezésbe kezdtek és jótékonysági retrodiszkót szerveztek az általános iskolában egy éve, amely olyan jól sikerült, hogy idén is tartottak ilyet most.

– Egy sorozatrendezvény sikerének mércéje az, ha az első jól sikerült esemény után a következő még jobb lesz – mondta ki a tételmondatot Sáry Zoltán, a vasvári általános iskola Szülői Közösségének elnöke a retrodiszkó után, amely esetében igazolódott: valóban jó alapjai vannak a rendezvénynek. A jótékonysági esemény példája a két szervezet hatékony együttműködésének.

Az idén a Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde szülői közössége elnökének személyében változás történt. A korábbi elnök leköszönt, mert kislánya iskolás korú lett. Nagyné Laki Zsanett vállalta a szervezet vezetését, aki azzal kezdte munkáját, hogy felhívta az iskolai szülői közösség elnökét, hogy jelezze: a korábbi vezetéshez hasonlóan ő is nyitott az együttműködésre. Az első ilyen közös munkaalkalom a második retrodiszkó megszervezése volt. Háromszázötven belépőjegyet vettek elővételben az érdeklődők, s 35 támogatói jegy is elkelt. A rendezvényen 308 karszalagnak lett gazdája, harminccal többnek, mint tavaly. A növekvő számok is igazolták a rendezvény létjogosultságát. A retróra tehát igény van Vasváron.

Bár volt presszió korábban, hogy legyen ilyen parti minden hónapban, de Sáry Zoltán szerint ezzel a gyakorisággal lehet, hogy az esemény elveszítené vonzerejét. Jótékonysági jellegénél fogva is ideálisabb az éves gyakoriság. A retroparti zenei részének szervezését Sáry Zoltán vállalta. Hazai ismerősei mellett Amerikából is csatlakozott egy dj barátja a programhoz. Az est nagyon a visszajelzések szerint is jól sikerült. A bevétel is rekordot döntött. De hogy mi mindre költik a pénzt a szervezetek?

– Elfelezzük, ahogy tavaly is. Az óvoda részéről a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítását a fenntartó vállalja. Mi pluszdolgokat sze­retnék az adományokból meg­valósítani – jelentette ki Nagyné Laki Zsanett, majd sorolta a lehetséges felhasználási területeket: a gyermekeknek rendezvényeket, színházat, ze­nés műsorokat szerveznek az oviban. A kenyérsütés rejtelmeivel is megismerkedhetnek a kicsik csoportonként. A farsangi időszakban arcfestő, lufihajtogató bohócot hívnak a gyermekek szórakoztatására. Idén az óvodaépületet teljesen felújította, kifestette az önkormányzat. A szülői közösség által jótékonysági programok során összegyűjtött összegekből díszítő festéseket, szép mintákat szeretnének majd a falakra.

Az udvaron, az aszfaltos részre a mozgásos játékokat már fel is festették, amiben szintén a jótékonysági programok bevétele segített.

Új logót készíttetett a szülői közösség az iskolának a szeptemberi névváltoztatás alkalmából.

– Új egyenpólót is csináltatunk ezzel a logóval. Igény merült fel a végzős diákoknál az egyensálra, egyen­nyakkendőre. Az iskolakert is sok pénzt emészt fel – sorolta Sáry Zoltán, ők milyen célra költik a retrodisco jótékonysági célra fordítható bevételét.