Újabb havazás Ausztriában, vasárnapra kinyitott a magyarok körében igen közkedvelt síterep

Az idei október kitesz magáért, havazás havazást követ Ausztriában, legutóbb csütörtökön és pénteken esett jelentősebb hó.

Ezúttal nem csupán Tirol, hanem az alsó-ausztriai és felső-stájer síterepek is jócskán kaptak a friss hóból. Egyre téliesebb a táj az alacsonyabb magasságokban is, igaz itt egyelőre csak átmeneti – tájékoztat a sielok.hu.

A most esett hó elsősorban a magashegységekben maradhat meg tartósan. Meglepetésszerűen vasárnap kinyitott a magyarok által is igen közkedvelt Hochkar, ahol ezen a napon ingyenesen csúszhatunk az Almlift mentén.

Csütörtökről péntekre virradóra Karintiában itt-ott 700-800 méteren is havazott, de 1000 méter alá havazott Salzburg tartomány és Kelet-Tirol egyes részein is.

A hőfokok továbbra is téliesek, 3000 méteren – 10 C fokok, míg 2000 méteren -2 C és -5 C fok közti értékek mérnek napközben, nem csoda, hogy a múlt hétvégén megkezdődött hóágyúzás tovább folytatódik.