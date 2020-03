Újabb intézkedések Szombathelyen

Családonként két maszkot biztosít a szombathelyi önkormányzat Nemény András videóüzenetben jelentette be, hogy korlátozást vezetnek be a szombathelyi piacon is.

Elmondta azt is, hogy 100 ezer maszkot rendeltek, családonként kettőt biztosítanak majd. A videóüzenetből kiderült azt is, hogy a képviselői fizetéséből 200 ezer forintot felajánl a védekezés költségeire és arra buzdít mindenkit, hogy ha teheti adakozzon.