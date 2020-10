Újabb komoly emelkedés – Átlépte az ezret az igazolt koronavírusos betegek száma Vasban

A jelentős változás miatt a megyénket jelőlő szín is egy árnyalattal sötétebb lett.

Ahogy arról beszámoltunk, 1293 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 43 025 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 33 krónikus beteg, így az elhunytak száma 1085 főre emelkedett, 13 134-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 28 806 fő. Az aktív fertőzöttek 32%-a, az elhunytak 42%-a, a gyógyultak 30%-a budapesti. 1642 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 171-en vannak lélegeztetőgépen.

Arról is írtunk, hogy bár a hét első három napján összesen 118 újabb személynél diagnosztizálták a koronavírust, szerdáról csütörtökre enyhülésről számolhattunk be, ugyanis 4 fővel emelkedett az igazolt fertőzöttek száma Vas megyében. Az elmúlt 24 órában sajnos ismét egy jelentős emelkedés történt megyénkben, mivel péntekre újabb 55 személynél állapították meg a koronavírust. Ez pedig azt jelenti, hogy a regisztrált betegek száma Vas megyében átlépte az ezret (1008). Ennek hatására a koronavirus.gov.hu oldalon található térképen a megyénket jelölő szín is egy árnyalattal sötétebb lett.