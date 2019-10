Vaddisznók a kertekben – Jelentős károkat okoznak

Több kertet is meglátogattak a vaddisznók a park­erdőben, a túlszaporodott állományt az elhanyagolt kertek vonzzák a területre.

Vaddisznók dúltak fel nyolc kertet a parkerdőben keddről szerdára virradó éjszaka. Az eset nem egyedi, mert egy hónapja a terület másik oldalán hat kertet látogattak meg az állatok. Azt, hogy mi lehet az oka most az állatok tömeges megjelenésének, csak találgatni tudjuk. Az elszaporodó állománytól kezdve a csökkenő élettérig sok minden szóba kerül, biztosat persze nem tudni, mindenesetre a kertesek szerint az elmúlt két évben megnövekedett a környéken a fakitermelés.

Varga József rendben tartja kertjét, amely jó száz méterre van az erdőtől, kertek tucatjai vannak közelebb a fákhoz, mégis nála garázdálkodtak legutóbb a disznók. Az állatok – mert a nyomokból ítélve többen lehettek – nem közvetlenül az útról, hanem a szomszéd kertjéből törtek be, ahová pedig valószínűleg a lehullott alma illata csábította őket.

– Nekem a kezdetektől – amióta a területet 41 éve felparcellázták – van itt kertem, sokáig kerítés sem volt sehol, de ilyet még soha nem tapasztaltam. Az, hogy őz téved be a kertbe, már előfordult, de az nem csinál nagy kárt, legfeljebb a frissen ültetett fákat kell óvni tőlük, de a vaddisznók ellen tehetetlenek vagyunk, hiszen az erős állatoknak az egyszerű drótfonatos kerítés nem akadály, simán átbújnak alatta – fogalmazott Varga József. A vaddisznódúlás komoly kárt most nem okozott, csak egy néhány négyzetméteres fűtelepítés ment tönkre, így a pénzbeli veszteség mindössze másfél kilónyi fűmag ára, csakhogy Varga József augusztus óta kétnaponta járt locsolni, ápolgatni az új füvesítést, arról nem is beszélve, hogy ezt pótolni legközelebb majd csak tavasszal lehet. Ő leginkább az elvesztegetett időt sajnálja, és attól tart, ez csak a kezdet volt, mert a vaddisznó, ha valahová odaszokik, akkor oda járni fog.

Molnár Lajos, a Parkerdei Kertbarát Egyesület elnöke elmondta, az esetet már jelezte az önkormányzatnak és az illetés vadásztársaságnak is. Bízik benne, hogy mihamarabb megoldást találnak a problémáikra, mert közeleg a tél, amikor az állatoknak már tényleg nem lesz élelmük. Az egyesület, amit tud, megtesz, hogy megelőzzék az állatok okozta kárt, így például mindig felhívják a kerttulajdonosok figyelmét, hogy javítsák meg a kerítéseket, és gondozzák a kertjüket, ne hagyjanak állati és növényi hulladékot a kertben, a hullott gyümölcsöt szedjék össze, és legalább kétnaponta nézzenek rá a birtokukra. A legtöbben eleget is tesznek a felkérésnek, de ezzel azért minden gond nem oldódik meg, a vaddisznók sokszor csapatosan érkeznek, márpedig sokan félnek tőlük, főleg azok, akik életvitelszerűen a telkükön élnek, és ők legalább nyolcvanan vannak.

Öhm László, az illetékes Aranypatak vadásztársaság elnöke elmondta, tud a problémáról, ami szerinte leginkább azért jelentkezik, mert sok, sokszor egymás mellett lévő kertet hanyagolnak el tulajdonosaik, és így olyan gócpontok alakulnak ki, ahová a vad odaszokik, elsősorban tehát ezeket kellene megszüntetni. Mindemellett – ismerte el – a vaddisznóállomány is nagy, ezért ők az utóbbi években emelt számú kilövést hajtanak végre a területükön, csak tavaly 520 állat került terítékre. A vadásztársaság a kerttulajdonosoknak vadriasztók kihelyezésében tud segíteni – hangsúlyozta az elnök.