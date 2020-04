Vas megyében 25-30 ezer hektáron vetnek kukoricát

Hamarosan mindenhol végeznek a kukoricavetéssel a megyénkben. Vasban mintegy 25-30 ezer hektáron terem majd a tengeri.

– Folyamatosan haladnak a vetéssel, hamarosan már mindenhol a földben lesz a kukorica – tudtuk meg Molnár Gábor mezőgazdásztól. Vas megyében sokkal népszerűbb a repce és a búza, kukoricát mintegy 25-30 ezer hektáron vetnek. 988 ezer hektár a növény tervezett vetésterülete országosan.

A szárazság nem tartható sokáig, habár még csak most vetették, de már most kellene a víz a kukoricának is. A talaj nedvességtartalma éppen csak a csírázáshoz elég, hamarosan szükség lesz csapadék-utánpótlásra. A földek felső 20 centiméterén 20 százalék alatt van a víztartalom, pedig ez a szám ideális esetben 80 százalék körül alakulna. Ráadásul ahol nem víztakarékos a termelés, ott még rosszabbak ezek az adatok, ott porba kell vetni a kukoricát és bízni a legjobbakban.

– A kukorica egyébként a világon a legnagyobb területen termesztett kultúrnövény – tudtuk meg a szakértőtől. Magyarországon ugyanakkor sokkal biztosabb az őszi vetés, olyankor általában kiegyensúlyozottabb az időjárás – bár az idén ezek a növények is jelentősen megsínylették az aszályt, nagy szükségük lenne csapadékra. Ebben az időszakban vennék fel a legtöbb vizet.

A kukorica tápanyag- és vízigénye hatalmas. Június-­július környékén mintegy 300 literre is szüksége lehet kilogrammonként. Az elmúlt évek adatai alapján pont a június és a július a legcsapadékosabb hónap. Viszont ebben az időszakban előfordul, hogy az egész havi mennyiség egy vagy két nap alatt esik le, felhőszakadás vagy zivatar formájában. Ezt pedig nem tudja felszívni a talaj, elfolyik a víz.

A növényeknek hosszú ideig tartó lassú esőre van szükségük. Ezért tehát igencsak kockázatos az elmúlt évek aszályos időjárása alapján kukoricát vetni. Nem lehet tudni, milyen lesz a termés. Az ágazat ugyanakkor – ha szerencsésen alakulnak a körülmények – igen jövedelmező. A vetésterület követi a termény­árakat, ami most, jelen pillanatban nagyon kedvező.

Érdekesség, hogy a kukorica nagy részét takarmánynak használják fel, Magyarország jelentős exportőr. Emberi fogyasztásra csak a termés igen kis részét szánják.