Vas megyei éttermeket, fürdőket, de még szállodákat is érint a gázszolgáltatás szüneteltetése

Jövő hét első felében szünetelteti a gázszolgáltatást az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. Közleményük szerint augusztus 11-én reggel 6 órától 13-a reggel 8 óráig tart majd a gázszünet. Vas megye jelentős részére kiterjed. Összesen 74 településen nem lesz gáz Szombathely, Sárvár, Kőszeg, Vép térségében.

Mindennapjaink megszokott rutinjai közé tartozik, hogy felkapcsoljuk a villanyt, megnyitjuk a vízcsapot, vagy teát főzünk a gáztűzhelyen. Természeti erőforrásaink végességére akkor döbbenünk csak rá, amikor jólétünk valamelyik megszokott kellékétől megfosztanak bennünket. Ilyen lehet egy kiadós gázszünet. Lesz most ilyen, három napot is érint. Ráadásul Vas megye jelentős részére, Szombathely, Sárvár, Kőszeg, Vép térségére kiterjed. Összesen 74 településen nem lesz gáz. Egy átlagos család viszonylag könnyen áthidalja a problémát. Előkerül a villanyrezsó, és így nyáron a hideg vizes zuhanyzást is ki lehet bírni két napig. Ugyanakkor számos intézmény, cég, vállalkozás működését, azaz emberek megélhetését befolyásolja jelentősen egy ilyen hosszú gázszünet.

Előnyben a villanysütő

Felhívtunk több éttermet, mit szólnak a gázszünethez. Az egyik ismert szombathelyi étterem vezetője nem is akarta elhinni, amikor ismerőseitől hallott a gázszünetről. Az á la carte étkeztetésben kulcsszerepe van annak, hogy frissen készül az étel, ehhez zömmel gázkészülékeket használnak.

Egy másik közkedvelt szombathelyi vendéglő vezetője tőlünk értesült először arról, hogy nem lesz gáz. Mint elmondta, a főzés, sütés is nagyrészt gázra épül, bár itt vannak elektromos lehetőségek is. A mosogatáshoz viszont elengedhetetlen a meleg víz, ami szintén gázzal működik. Még nem tudta megmondani, hogy szűkített étlappal meg tudják-e oldani a problémát, vagy esetleg bezárnak.

A gázszolgáltatás szünetelése érinti a közétkeztetést is. A megyében az Elamen Zrt. a legnagyobb szolgáltató cég. Mint Rózsás Anikó területi vezetőtől megtudtuk, a gázszünet a szombathelyi és a sárvári konyhákat érinti. Szombathelyen 18 óvodát, a Neumann iskolában működő városi tábort, Sárváron két óvodát és a gondozási központot látják el. A főzőkonyhák működését a gázszünet miatt át kellett szervezni, hiszen a főzőeszközök nagyrészt gázzal működnek. A három érintett napon olyan ételeket készítenek, amelyeket a villanysütőkkel elő tudnak állítani. Leves ezeken a napokon nem lesz, de helyette 100 százalékos ivólevet biztosítanak. Sütnek majd pizzát, virslis stanglit, és sertésvagdaltat, hozzá amerikai káposztasalátát és minden nap idénygyümölcsöt is adnak.

A fürdőket is érinti

Nem is gondolnánk, hogy például az uszodák, fürdők működését is befolyásolja a gázszünet. A fürdővíz megfelelő hőfokon tartása, a mosdók, zuhanyzók működése is energiát igényel, melyet leginkább gázzal működő kazánokkal oldanak meg. A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő vezetését is meglepetésként érte a hír, amikor nyolc nappal a gázszünet előtt kézhez kapták a gázszolgáltató közleményét. Kántás Zoltán ügyvezető igazgató kérdésünkre elmondta, hogy váratlanul érte a társaságot az információ, hiszen a megszokottól eltérő módon, későn történt az értesítés.

– Az a döntés született, hogy nem zárunk be, áthidaljuk a problémát – tájékoztatott az igazgató –, hiszen a járványhelyzet miatt kiesett időszakot most a szezonban kell behoznunk. Munkatársaink minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a vendégeknek a már megszokott minőségi szolgáltatást nyújtsák ezen időszak alatt is. A fürdő működése energetikailag speciális helyzetben van, ráadásul a szomszédos szállodával részben közös az energiaellátás. Így például az elektromos áramot és a hő egy részét gázmotor állítja elő. Szerencsére rendelkezésre állnak alternatív energiaforrások. A hőellátást bizonyos mértékig hőszivattyúval is meg tudjuk oldani. Elektromos árammal a hálózatról is ellátható a létesítmény.

A szombathelyi Tófürdő is a megszokott rendben nyitva lesz. A Szova Zrt. képviseletében Potyondi Nikolett sajtóreferens tájékoztatása szerint a medencék elektromos árammal temperálhatók. A gázszünet annyiban érinti a strand működését, hogy ez idő alatt az öltözőkhöz tartozó mosdókban nem lesz meleg víz.

A Vasivíz Zrt. döntéséről Koczka Tibor kommunikációs és marketingmenedzser tájékoztatott. A gázszünet miatt augusztus 12-én szerdán egész nap, illetve 13-án 14 óráig zárva lesz a szombathelyi Fedett uszoda és a Termálfürdő. A gázszünet első napján még lesz elég meleg vizük, ezért a gázszünet első napján nyitva tudnak tartani, viszont csütörtökön kell egy kis idő, hogy újra felfűtsék a rendszert, ezért nyitnak csak délután kettőkor.

Bezárni nem lehet

Az egyik kőszegi szálloda igazgatója azon mérgelődött, hogy a gázszolgáltató nem értesítette őket. Pedig a szálloda működésében kulcsszerepe van a földgáznak, ráadásul az érintett időszakban telt ház lesz náluk, bezárni már nem lehet. A konyha működésében van némi mozgástér, de a meleg víz hiányát még nem tudja, hogyan oldja meg.

Dr. Huszár Lilla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének igazgatója arról tájékoztatott, hogy a gázszünet több intézményük melegvíz-ellátását és étkeztetését érinti, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy ellátottjaik semmit se vegyenek észre a gázszolgáltatás szüneteltetéséből.

Jól jön a napkollektor

Ikerváron már májusban megkapták a szolgáltató közleményét a gázszünetről. Fehér Ferenc polgármester kérdésünkre elmondta, hogy a gázszünet érinti az óvoda működését. Most is harminc kisgyermekről gondoskodnak az intézményben. Gáz nélkül a főzőkonyha nem tud működni, ezért két napig Sárvárról hozzák az ebédet. Még meg kell oldani a tálalás utáni mosogatást és a melegvíz-ellátást. Ehhez jól jönnek az épületen lévő napkollektorok.

Acsádon is már májusban megkapták a gázszolgáltató közleményét. Erről Kranczné dr. Kovács Bernadett tájékoztatott, aki elmondta, hogy a gázszünetről szóló hírt már akkor feltették a település honlapjára, de most a hét elején valamennyi háztartás postaládájába bedobták az erről szóló tájékoztatást. A településen nemrég újították fel az óvodát. Főzőkonyhájuk van, ami gázzal működik, csakúgy, mint a melegvíz-ellátás. Jelenleg az óvodába tíz gyermek jár. Erre a két napra Acsádon bezárják az ovit. Csütörtökön reggel már újra lesz gáz és jöhetnek a gyerekek.

Gáz nélkül nincs távhő

Kocsis Tóth Ildikó, a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. sajtóreferense arról tájékoztatott, hogy a teljes ellátási területen a melegvíz-szolgáltatásban üzemszünet lesz. A cég mintegy 8 ezer felhasználó számára biztosít meleg vizet, köztük óvodáknak, bölcsődéknek, intézményeknek.

– Nagyon fontosnak tartottuk, hogy felhasználóinkat a várható üzemszünetről értesítsük – tudtuk meg Kocsis Tóth Ildikótól. – A honlapunkon kihelyezett tájékoztatón kívül a lakóközösségek közös képviseleteit és az intézményeket elektronikus levélben értesítettük és ezzel egy időben megkezdtük az érintett lépcsőházakban is a tájékoztatók kihelyezését.

Korábban írtuk: