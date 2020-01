Vasvár, a smaragdváros – Hosszú távú jövőképéhez illeszkedő marketingterv készült

„Zöldvárost” álmodott egy marketingkoncepció a Hegyhát központjából. Némely elem, köztük a geotermikus energiaforrást felhasználó távfűtésrendszer és a természetközeliség már most is Vasvár sajátja. Ebből indult ki a „smaragdváros” elképzelés.

– Vasvár 2050-re „zöldváros” lehet – jelentette ki Németh Szabolcs, a marketingterv kidolgozója sajtótjékoztatón. Azzal folytatta: a harmincéves időtáv egy emberöltőt jelenthet. A stratégia alapja, hogy minden értéket tudatosítani kell a helyiekben. A települési marketingterv egyetlen üzenetre fókuszál, és ha ez, a „Smaragdváros” hívószó elhangzik, az a jövőben Vasvárt kell jelentse mindenki számára. A szakember szerint a hitelesség, az egységesség az alapja, és az a közös meggyőződés, hogy a „zöld” gondolat a város fenntartható jövőjét, élhetőségét jelenti. Elsődleges célcsoport maga a város, a lakosság, a vállalkozói szféra, az önkormányzat. A turizmus ez esetben csak másodlagos helyen szerepel – hangsúlyozta.

Hozzátette: bár Vasvár a lehetőségek tárháza, sokan csak átutazóként ismerik. Arra kell törekedni, hogy minél többen megálljanak itt, megismerjék különleges értékeit, és így egyfajta nagykövetei legyenek Vasvárnak a nagyvilágban. Maga a tanulmányíró is ezt az utat járta be. Korábban csak Zalaegerszeg felé menet haladt át a városon. Most, hogy jobban megismerte munkája miatt Vasvárt, ő is jó nagykövetként viszi jó hírét a városnak.

– A cél, hogy minél több átutazóból legyen Vasvár nagykövete – summázta a tanulságot a szakember, majd felrajzolta a település jövőképét 2050-re.

A terv egy infrastruktúrájában teljes mértékben megújuló energiára épülő város képét vizionálja, jelentős zöldterületekkel, közösségi kikapcsolódási lehetőséget kínáló terekkel. A helyi gazdaság alapjai a zöld iparban érintett vállalkozások, amelyek az ipari parkban működnek. A város a természetközeli, a testi, lelki nyugalmat kereső turisták körében közkedvelt célpont. Lakói környezettudatos, a település fejlesztésébe aktívan bekapcsolódó, tevékeny, tudásukat folyamatosan fejlesztő emberek.

Vasvár, a „smaragdváros” emberléptékű, virágzó kisváros lesz a 2050-es években a vízió szerint. Németh Szabolcs a smaragd szó használatára is magyarázatot adott. A szín az újjászületés, a megfiatalodás szimbóluma. A smaragd szó jól példázza a települési marketingtervet és azt az utat, amelyet be kell járnia a városnak.