Webes szemináriummal zárult az E-documenta Pannonica magyar–szlovén projekt

Lezárult a magyar–szlovén határtérség több mint százhúsz települését érintő, öt héten át tartó nemzetközi projekt, amelynek eredményeként a terület kulturális örökségét dokumentáló adatbázis jött létre három szlovén és két magyar kulturális intézmény együttműködésének köszönhetően.

Az E-documenta Pannonica projektet webes szemináriummal zárta le a két magyar projektpartner – a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára – június végén. A webináriumon az érintett települések, az idegenforgalomban érdekeltek, az oktatásban és a tudományos kutatásban érintettek vehettek részt online. Betekintést nyerhettek a projekt eredményeként megszületett honlap használatába, valamint turisztikai ajánlásokat is kaphattak. A két magyar partner mellett szlovén részről a Muraszombati Muravidéki Múzeum volt a vezetőpartner, mellette a Maribori Területi Levéltár, valamint a Belatinci Kulturális és Idegenforgalmi Intézet vett részt a projektben – ők saját nyelvükön szintén tartottak egy külön tájékoztatót.

A webportál szakszerű adatbázisra épülő interaktív térképe az adatokat közérthető módon bocsátja közhasználatra. Prof. dr. Vig Károly, a Savaria Múzeum tudományos igazgatóhelyettese hangsúlyozta: reméli, hogy a honlapon bemutatott helyi épített és kulturális értékek számos idegent csábítanak majd a környékre.

Dr. Melega Miklós, a Vas Megyei Levéltár igazgatója biztatta a szeminárium résztvevőit az adatbázis használatára, továbbá arra, hogy hírét másoknak is adják tovább.

Az új évezredben terjed az emlékturizmus, ehhez kiváló mankót nyújt a honlap – hangsúlyozta dr. Horváth Sándor néprajzkutató főmuzeológus. Ismertette: a három nyelven – magyar, szlovén és angol – elérhető honlapon település, régió vagy akár történelmi kor, esetleg témakör alapján is kereshetünk – még mobiltelefonról is. Továbbá fogyatékkal élők és gyengénlátók számára elérhetők kisegítő lehetőségek a felületen. A tárgyakról készült fotók mellett egyébként bizonyos esetekben háromdimenziós, forgatható felvételeket és hanganyagokat is találhat a felhasználó. Ahogy dr. Horváth Sándor, úgy dr. Kóta Péter levéltáros is hangsúlyozta: sajnos a legtöbb térségbeli település nem rendelkezik értékeit megfelelően bemutatni képes honlappal, ezért volt szükség egy átfogó adatbázis létrehozására, amelyet szakmailag alátámasztott, hiteles információkkal láttak el – minden esetben az információ forrásának megjelölésével. Az adatbázisban fellelhetők épített és szellemi örökségek, a régiókhoz kötődő jelentős és ismert személyek, de akár tárgyi emlékek is.

Krausz-Boros Patrícia projektasszisztens az adatbázis idegenforgalmi hasznosíthatóságáról beszélt a szemináriumon. Ismertette, hogy a honlap lehetőséget nyújt különböző időtartamú programok előzetes összeállítására – ezek célcsoportjaként a felsőoktatási intézményeket, iskolákat, turistacsoportokat és az egyéni látogatókat jelölte meg. Hozzátette: a települések kulturális örökségéről egységes módszertan alapján kialakított adatbázis révén lehetővé válik a kistelepülések promóciója, turisztikai kínálatának bővítése és új turisztikai tartalmak létrehozása.