Kányádi Sándor emlékére nyílik kiállítás Székelyudvarhelyen

A 2018 júniusában elhunyt Kossuth-díjas költő, Kányádi Sándor tiszteletére rendez tárlatot a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Találkozások címmel – számol be róla a Maszol. A portál ismerteti: az emlékkiállítás előzménye a 16. Budavári Könyvünnepen nyílt tárlat, amely főként a költő családi és baráti kapcsolatait mutatta be fotókon, kéziratokon és különböző tárgyakon keresztül, illetve egy videomontázst is tartalmazott a Román Közszolgálati Televízió hetvenes évekből származó archív felvételeiből – írják.

A 2018 nyarán megszervezett budapesti rendezvény díszvendége éppen Székelyudvarhely volt.

A Találkozások című tárlat január 20-án, vasárnap 17 órakor nyílik a múzeum székhelyén, a Haberstumpf-villában.

Borítókép: Kányádi Sándor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagja budapesti otthonában 2017. november 17-én.

MTI Fotó: Czimbal Gyula