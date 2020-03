A dobolás, a hangszer hallgatása egyfajta terápia zenészeknek, közönségnek egyaránt

1992 óta a pályán van, aktív zenészként és zenetanárként is Vörös Emil, a kőszegi Ataru Taiko ütőegyüttes alapítója és művészeti vezetője. Népszerűvé tette a japán dobszínházat, és viszont, ő is népszerű lett a zenekar által. Amikor az Ataru szóba kerül, kizárólag többes számban hajlandó beszélni. Márpedig szóba kerül, és közben kibontakozik egy mindig tevékeny, céltudatos, törekvő, de nem törtető ember alakja.

Felhők gyűlnek Vörös Emil feje fölé – nem haragos viharfelhők, de sötétek –, amikor szóba kerül az eredetileg április 25-ére meghirdetett Sakura-nagykoncertjük: Japán tavaszi cseresznyevirágzás-ünnepének hangulatát általuk most nem élheti át a közönség. A természet – kényszerűen – magában ünnepel. – Ahogy a közönségünk megszokhatta, az évente megújuló színpadi produkciónkat mutattuk volna be a sportházban. Százszázalékosan még nem állt össze az előadás, amúgy is az utolsó napokban dől el, hogy minden megvalósítható-e a színpadon, amit elképzeltünk a próbateremben, de a koreográfia, a fények, a hang- és vizuáltechnika, öszszességében a szervezés előrehaladott állapotban volt, rengeteg energiát beleöltünk a készülődésbe. A koncert második felében DJ Whitenegro közreműködésével terveztünk egy izgalmas, teljesen újszerű blokkot.

Mondjuk úgy: a kialakult helyzetben felfüggesztettük a koncert időpontját, alternatív dátumot kerestünk, ami valószínűleg október 17. lesz. Nehéz szívvel mondom, de akár az együttes léte is kérdéses lehet, ha hosszan tart a kényszerszünetünk – mondja Vörös Emil, aki azért bizakodó: nemsokára újabb oldalukat is meg tudják mutatni a közönségnek. Addig is éltetik őket az eddigi koncertélmények: míg korábban októberben a kőszegi Orsolya-napi vásár zárta a fellépéseik sorát, utána áprilisig csend volt, az idén már túl vannak céges rendezvényeken és telt házas, jó hangulatú esteken. És még mindig az Ataru: a 2019-es volt az eddigi legaktívabb évük szabad hétvége nélkül, több mint negyven koncerttel, ami egy amatőr ütőegyüttesnél, ahol mindenkinek van polgári foglalkozása, jókora volumen. Vörös Emil azt mondja: szívmelengető volt hallani a híreket, azt például, hogy betelnek Celldömölkön és a környéken a szálláshelyek a Kráter-koncert idejére, hogy van, aki úgy tervezi a nyarát, hogy lássa az Atarut.

A művészeti vezetőnek személy szerint is sűrű éve volt: a fellépések mellett az együttes ügyeinek intézése, a próbák, Kőszegen és Csepregen a zeneiskolai doboktatás foglalta le: legalább harminc gyerek, fiatal jár „taikóra” hetente kétszer. A kicsik megtanulnak alkalmazkodni, egymásra fi gyelni, nekik jó hangulatú próbákat, a csoportos zenélés élményét adja a taiko, ami – és ezt hangsúlyozza – egyáltalán nem az Ataru előszobája.

– 1972-ben születtem, hétévesen kezdtem ütőzni Dorogon, a szülővárosomban. Győrbe jártam zeneművészeti szakközépiskolába és főiskolára is (Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézet Győri Tagozat), megszerettem a várost, ott akartam maradni mindenáron. 1992ben felvettek a Győri Nemzeti Színház zenekarába: teljes állást kaptam, lelkesedtem a műfajért, a munkáért, mellette a zeneiskola kihelyezett tagozatán tanítottam. Kisgyermekkorom óta jelen volt az életemben a csoportos zenélés, zeneiskolai tanárom, Zempléni László sok kamaradarabot írt, és középiskolásként is rengeteget kamaráztunk, abból az időből Váray Lászlót kell megemlítenem, ő szerettette meg velem végképp ezt az irányt – meséli Vörös Emil. 1998-ban a szombathelyi szimfonikus zenekarban hirdettek állást, eljött próbajátékot játszani, és sikerrel vette az akadályt, itt maradt.

Azt mondja, emlékezetes tíz évet húzott le zenészként, mellette félállásban 2000 óta a kőszegi Budaker Gusztáv Zeneiskolában tanított. A kőszegi ütő tanszak népszerű volt: az órai feladatok mellett komoly kamaramunkát végeztek, egyszer csak a félállást egész állásra tudta felduzzasztani. A szimfonikus zenekari munkát feladva 2006ban Kőszeg és a tanítás mellett döntött, ami nagy lendületet adott a már működő 13 fős, afrikai, dél-amerikai, japán zenét is játszó zenekaruknak: még jobban beindultak. – Akkoriban még nem volt ilyen nagy divatja a keleti kultúrának, ami engem már nagyon kis koromban megtalált. Karatéra jártam, de akkor sem egymás püfölése, hanem a háttér érdekelt, a kíváncsiságom főiskolás koromban is megmaradt. Tulajdonképpen nem én találtam meg a tradicionális hangszert, a taikót (jelentése: nagy dob), ami már i. e. 4000ben létezett, hanem az engem. Van erről egy elképzelésem: valamikor élhettem Japánban, talán doboltam is. Az interneten talált több ezer éves metszetek képei alapján és egy taikoegyüttes segítségével készítettük az első hangszereinket a korabeli technikákat átállítva a mostani technológiákra.

A 2008-as Sakura-koncertet már az első hangszerparkunkkal, taikodobokon játszottuk végig. 2011-ben készült el Európa legnagyobb dobja – emlékezetes, hogy amikor a sportházban megütöttük a színpadon – a tér leghátsó eldugott zugában meg kellett húzni egy csavart egy lámpán, olyan rezonancia volt 25 méter távolságból, hogy zörgött a lámpa.

Azóta folyamatosan a közönség előtt vannak, építkeznek, ő és a zenésztársai is. Ambíció, lendület mindig volt a fejlődéshez, és tettek is jócskán a sikerért. A legtöbbet mégis a közönség szeretete adta, mondja. A japán dobszínház alapítója közben színházi kalandozásokat tett: játszott egy veszprémi előadásban, a Weöres Sándor Színház 9700 című darabjában és a 2015-ben színpadra állított Vitéz Mihály-előadásban is. Amióta tanít, kimondatlanul célja az utánpótlás-nevelés is. Az együttes legnagyobb részben a volt növendékeiből áll össze. – Bővíthető a csapat, nincs felső határ, de ahhoz, hogy valaki tag legyen, a technikai tudáson kívül emberi tulajdonságok kellenek. Hiába dobolja ki valaki a csillagos eget, ha nem csapatjátékos és nincs egy hullámhosszon az összetartó kis közösséggel – állítja. A 12-ből 11-en dobolnak, a szélrózsa minden irányából jönnek, sokat dolgoznak egyénileg, otthon.

Közösen ötletelnek, amit a közönség lát, az közös projekt, mindenki hozzáteszi a produkcióhoz a saját egyéniségét, de a vezető mondja ki a végső szót. Azt mondja, nem tartana itt a csapat, ha nem azok az emberek vennék körül, akik most. Senki felé nem elvárás, hogy a távol-keleti kultúra tudósává váljon. A közönségnek önmagukat adják, feltöltődést, kikapcsolódást, pozitív élményt. A dobolás és a dobok hallgatása terápia is zenészeknek, közönségnek egyaránt. Ahogy abban a bizonyos nagyon távoli időben a legenda szerint a taiko, az egyik legrégebbi hangszer rezgései kicsalták a napistent a barlangból, úgy akarják ők is kicsalni az emberekből a nap istenét. A dobok hordóból és bőrből vannak, többféle módon készülnek. Minden taikodobban egy szellem lakozik, Vörös Emil a lelkét is mindegyikbe belevarrta.