Donald Trump ellen vádat emeltek New Yorkban – írta a The New York Times-ra hivatkozva a Mandiner.

Trump lesz az első olyan (volt) amerikai elnök, aki ellen büntetőeljárás indul. Az ügyészek felvették a kapcsolatot Trump ügyvédjével, hogy koordinálják a manhattani hatóságoknak való átadását

– ismertette a lap.

A pontos vádak még nem ismertek, de az ügy középpontjában a 2016-os kampánya során egy pornósztárnak fizetett hallgatási pénz áll. De a CNN forrásai úgy tudják, több mint harminc rendbeli üzleti csalással gyanúsítják a korábbi elnököt.

Az egykori amerikai elnök következetesen tagad minden vádat, és már felszólította követőit, hogy tiltakozzanak letartóztatása ellen.

