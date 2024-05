Szentgotthárd különlegességéhez hozzátartozik a kolostor, a megújult Várkert, valamint a gyönyörűen felújított barokk templom is. Úgy gondolom, hogy ehhez fogható együttes egész Közép-Európában sem igen található. A 2023-as Tour de Hongrie közvetítése alatt mi magunk is alig hittünk a szemünknek, hogy milyen szép helyen élünk! De egy település ereje nem csupán az épületekben van, hanem a gondolkodásban és az itt élő emberekben. Ha egy városvezető szereti a saját települését, akkor él az adódó lehetőségekkel. Persze fontos a munkalehetőség is, ezért igyekszünk helyben letelepíteni az ipari park beszállítóit. De említhetném a spanyol porkohászati céget, az AMES-t is, mely olyan fejlesztéseket hajtott végre több ütemben, ami párját ritkítja