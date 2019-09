A bajnokság mellett az Európa és az Alpok Adria Kupában indulnak

Finisénél tart a felkészülési időszak az Egis Körmend kosárcsapatánál. Szombaton bajnoki rajt, a piros-feketék az újonc Oroszlány együttesét fogadják. Matthias Zollner vezetőedző azt mondta, az építkezésnek még nincs vége, erős csapatra van szükség, mert a mezőny sokkal kiegyensúlyozottabb lesz, mint az előző idényben.

Augusztus közepén kezdte meg a felkészülést a 2019/2020-as szezonra a körmendi kosárcsapat, akkor még hiányos kerettel. Szakmai okok miatt hamar távozott az együttestől az amerikai Kerwin Roach, jött viszont a magyar válogatott csapatkapitánya, Keller Ákos, valamint a korábbi Alba-légiós, Justin Edwards. Utoljára – szeptember elején – Frank Turner csatlakozott a kerethez, a német első osztályból érkező amerikai játékosra irányító poszton számítanak a piros-feketéknél. Az amerikai Jordon Varnado és Travis Taylor, valamint a koszovói Erjon Kastrati korábban stabilizálta helyét a csapatban a két új magyar Durázi Krisztofer és Filipovic Stefan mellett.

– Egyáltalán nem számítok könnyű szezonra, sőt. Három színtéren vagyunk érdekeltek. Úgy gondolom, hogy a magyar bajnokság kiegyensúlyozottabb lesz, mint tavaly – kezdte Matthias Zollner, az Egis Körmend vezetőedzője. Az elmúlt szezonban a TF Budapest és a Szeged némileg kilógott a mezőnyből, ezt nem sértésként mondom, de látszott, hogy a többiek magabiztosabbak és erősebb kerettel rendelkeznek. Tavaly jó csapatunk volt, de azt hiszem, idén sem lesz ez másként. Fizikálisan nagyon jó állapotban van mindenki, nagyszerű egyéni képességekkel bíró játékosok alkotják a csapatot. Nem csak nálunk, máshol is nagy volt a mozgás, kérdés, hogy melyik együttes hogyan tud csapatként funkcionálni. Biztos vagyok abban, hogy a topcsapatok között ott lesz a Falco, az Alba Fehérvár, a Szolnok, a Paks, mellettük pedig bárki okozhat meglepetést. A FIBA ellenfeleink egytől-egyig erősek, komoly terhelés lesz, amikor a két liga párhuzamosan megy majd. Az Alpok Adria Kupában viszont fiataljaink kapnak lehetőséget, és azok, akiknek a felnőttcsapatban kevés a játékpercük. A légiósok és Keller Ákos, valamint Ferencz Csaba biztosan nem lesznek ott ebben a nemzetközi sorozatban.

A német szakember reményei szerint ez már a végleges keret, persze ahogy fogalmazott, a sportban bármi előfordulhat. A felkészülési meccsek jó tanulópénzt jelentettek, legutóbb a DEAC elleni találkozók is új impulzust adtak a csapatnak.

– Mélyebb kerettel vágunk neki a következő szezonnak, ami kell is, mert nem lesz sétagalopp az előttünk álló idény. A tavalyihoz képest az a különbség, hogy most sokkal atletikusabb csapatunk van, ez igaz a magas posztokra is. Nagyban számítok a belső játékosokra, a négyesekre és ötösökre. Frank Turnertől is sokat várok, nagyon jól lát a pályán, olyan irányító, aki nagyszerűen ki tudja szolgálni a többieket. Agresszív védekezésre, gyors játékra készülünk. Keményen dolgozunk, meglátjuk, mi sül ki belőle.

A piros-feketék szombaton kezdik a bajnokságot az oroszlányiak ellen, akik harminc év után jutottak fel újra az élvonalba. A találkozón nem lép pályára Durázi Krisztofer és Kozma Gergő, mindketten bokasérülésükből lábadoznak.