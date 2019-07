A Balogunyom tekecsapata kiesett a Szuperligából

Két szezon után búcsúzott a legmagasabb osztálytól, a Szuperligától a Balogunyom TK férfi tekecsapata.

Második szuperligás évében már nem tudott megkapaszkodni az első osztályban a Balogunyom csapata.

– Az átszervezett bajnokság minket nagyon hátrányosan érintett, megnőttek az őszi utazási költségeink. Mi is azok közé az egyesületek közé tartoztunk, amelyek próbálták visszaállítani a régi rendet, az őszi, tavaszi körmérkőzéses rendszert. Az alapszakasz elején még nagy volt az összevisszaság, volt, hogy elmaradtak meccsek, volt, hogy kedden még nem tudtuk, hogy szombaton hol játszunk, volt, hogy elutaztunk Ózdra, ahol játszottunk is, és az a meccs már sehova sem számított.

Összességében értékelhetetlen volt az őszi szezonunk, fejben is szétesett a csapatunk, és ez a teljesítményen is meglátszott – idézte fel a

kaotikusan induló 2018/2019-es szezon elejét Svajda Győző, a hatcsapatos csoportjában az alapszakaszban egy győzelem mellett kilenc vereséget

számláló Balogunyom TK csapatvezetője, edzője. – Tavasszal, az alsóházi rájátszásban már azt nyújtottuk, amit tudunk, de ez is kevés volt, a gyenge őszt már nem tudtuk ellensúlyozni. Közben rengeteg sérülés is sújtott minket, és ez több mérkőzés eredményét is befolyásolta. Még így is volt minimális esélyünk, az utolsó meccsen, Ajkán nyernünk kellett volna, de nem sikerült – az Ajkát ugyan megelőzve, de 11. helyezettként kiestünk. Utólag bebizonyosodott, hogy az új rendszer nem vált be, inkább ártott, mint használt a sportágunknak. Az ificsapatunk számára sem maradt jó emlék ez a szezon, bár fiataljaink az őszi alapszakaszt és a tavaszi rájátszást is fölényesen megnyerték – folytatta Svajda Győző.

– A szövetség számukra is kiírt egy rájátszást, de nagyon hosszú ideig nem sikerült megtudni az időpontját. Végül éppen egy olyan napra tették, amikor már programunk volt, nem tudtunk elmenni. Így most az a Szeged a bajnok, amelyiket úgy is kétszer legyőztünk, hogy légiós is játszott náluk.

A Balogunyom tehát búcsúzott a Szuperligától, ám a kiváló közösséget alkotó csapat továbbra is együtt marad.

– Senki nem távozik, és senki nem érkezik, továbbra is ugyanaz a 13 játékos alkotja a keretünket, amelyben öten utánpótlás-, ifjúsági, serdülőkorúak. Illetve Tóth Levente még csak 11 éves, de nagyon tehetséges, az U14-es amatőrök között indítottuk, és meg is nyerte az országos iskolai bajnokságot – folytatta a szakvezető. – A következő szezonban az NB I-ben játszunk, ahol a két szuperligás idény előtt három szezont töltöttünk. Remélem, közben megnyugszanak a kedélyek. Nem tartjuk magunkat abszolút esélyesnek a nyugati csoportban, de mindenképpen az első ötben szeretnénk végezni. Ha megnyernénk a bajnokságot, csak akkor vállaljuk újra a szuperligás szereplést, ha tiszta viszonyok lesznek. Még egy ilyen, a kiscsapatokat hátrányosan érintő bajnokságban, mint amilyen a 2018/2019-es volt, nem szeretnénk részt venni.