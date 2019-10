A francia Dijon vendégeként kezdi a csoportkört a Falco kosárcsapata

Megkezdi szereplését a Bajnokok Ligájában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I-es kosárcsapata. A magyar címvédő a francia Dijon vendégeként lép pályára szerdán 20 órakor.

A magyar aranyérmes a Bajnokok Ligája első selejtezőkörében a román Oradea, a második selejtezőkörben pedig a lett Ventspils gárdáját búcsúztatta. Ezzel második magyar csapatként bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe – a 2016/2017-es szezonban a Szolnok járt ilyen magasságokban, igaz, az Olajnak akkor nem kellett selejteznie.

A 32 csapatos főtáblán a Falco a D csoportba került a görög PAOK BC, a török Besiktas JK, a francia JDA Dijon Basket, a litván Neptunas Klaipeda, az olasz New Basket Brindisi, a spanyol Tecnyconta Zaragoza és a német Telekom Baskets Bonn mellé – a szombathelyi sárga-feketéken kívül még a Bonn érkezett a selejtezőből. A csoportból az 1–4. helyezett jut tovább a nyolcaddöntőbe, az 5–6. helyezettek a FIBA Európa Kupa küzdelmeiben folytatják a küzdelmet, a 7–8. helyezettek pedig búcsúznak a nemzetközi porondtól.

A Dijon jó formában, három győzelemmel kezdte a szezont – a legutóbbi játéknapon viszont elszenvedte első vereségét. A Falco soros ellenfele a francia első osztály meghatározó csapata. A tavalyi pontvadászat alapszakaszát a harmadik helyen zárta (23 győzelem/11 vereség), végül negyedikként fejezte be a bajnokságot. A beszámolók szerint a gyors, harcos kosárlabdát erőlteti, főleg támadásban erős, rendre sokpontos mérkőzéseket játszik. Laurent Legname edző egy bő, tízfős rotációval, hazai és amerikai játékosok egyvelegével dolgozik – statisztikailag is roppant egységes csapat benyomását kelti. A 33 éves amerikai irányító, David Holston a franciák motorja, a mindössze 167 centis játékos rendkívül ponterős és a gólpasszokkal sem áll hadilábon.

– A játékosok, a szakmai stáb és a vezetőség tagjai is nagyon várták már, hogy elkezdődjön a Bajnokok Ligája – jelezte Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Megküzdöttünk a BL-ért, megérdemeljük a bizonyítási lehetőséget. Valami új, az eddigieknél sokkal nehezebb kihívás vár ránk – de megpróbáljuk a lehető legjobban képviselni magunkat, Szombathely városát, a magyar kosárlabdát. Nincs rajtunk nyomás, de motiváltan vágunk neki a sorozatnak, minden mérkőzésen harcolni fogunk. Azzal, hogy bejutottunk a BL csoportkörébe, szép eredményt értünk el, de itt korántsem ért véget a munkánk – sőt, most kezdődik csak igazán. Tisztelünk mindenkit, de nem félünk senkitől. Mérkőzésről mérkőzésre haladunk majd. Magabiztosak és eltökéltek vagyunk, biztos vagyok benne, hogy lesz esélyünk a győzelemre. Higgadt, szervezett játékot várok a fiúktól – Franciaországban is. A Dijon tipikus francia csapat, tele atletikus játékossal, akik jól futnak, ugranak. Fizikailag roppant erős az ellenfelünk, előszeretettel alkalmazza az egész pályás letámadást. Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy az irányító poszton szereplő David Holstont levédjük. De amúgy is figyelnünk kell a védekezésre és a lepattanózásra. Megpróbáljuk irányítani a játékot, nem szabad, hogy a Dijon átrohanjon rajtunk és rendezetlen védekezés ellen támadhasson. Felkészültünk a mérkőzésre, nincs hiányzónk.

A Falco kedden hajnalban, 4.30-kor kelt útra Szombathelyről. A csapat Bécsben szállt repülőre, 10 órakor ért földet Bázelben, majd háromórás buszozás után érkezett meg Dijonba. A sárga-fekete gárda kedden este és szerda délelőtt is kapott edzéslehetőséget a mérkőzés helyszínén. A magyar bajnok csütörtökön indul haza, és a tervek szerint 15 óra körül érkezik meg Szombathelyre.