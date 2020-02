A HVSE-nek nem okozott gondot az Aramis

Az NB I-es futsalbajnokság 17. fordulójában a Haladás VSE a remek szezont futó Aramis vendégeként nyert rangadót hétfőn este. A zöld-fehér gárda szerdán (19.00) már Dunaújvárosban vív visszavágót a Magyar Kupa negyeddöntőjében.

A játéknap rangadóján a negyedik helyezett fogadta a másodikat. A Haladásban bemutatkozott az egyik új igazolás, Caetano De Abreu Madson, a spanyol Luis Garcia azonban eltiltás miatt kihagyta a meccset.

Aramis SE–Haladás VSE 3-5 (1-2). – Budaörs, 200 néző, NB I-es futsalmérkőzés, vezette: Juhász, Kovács, Muhari.

Aramis: Soós – Moga E., Sámson, Vattamány, Harnisch. Csere: Vámosi (kapus), Fekete, Panyi, Tóth D., Bognár, Juhász, Fekete, Papp, Gál. Edző: Moga Flavius Lóránt.

HVSE: Sásdi – Hajmási, Dávid, Dróth, Vas. Csere: Gyimesi, Alasztics (kapusok), Horváth P., Simic, Szakasics, Madson, Gerencsér, Péter, Vidák. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Gál (5.), Vattamány (23.), Fekete (36.), illetve Hajmási 3 (3., 7., 29.), Simic (32.), Vas (33.).

A Haladás szervezett, gyors, agresszív játékkal nyitott, rögtön magához ragadta az irányítást – és Hajmási révén gyorsan meg is szerezte a vezetést. Az amúgy jól küzdő házigazda azonban tartotta a lépést, elsősorban azért, mert a Haladás több helyzetet is elpuskázott. Az Aramis a második félidő elejéig tudta szorossá tenni a mecset (23. perc: 2-2).

A folytatásban azonban felőrölte ellenfelét a más sebességben játszó zöld-fehér gárda, és szűk öt perc alatt lerendezte a mérkőzést: Hajmási harmadszor volt eredményes, majd Simic és Vas is betalált (33. perc: 2-5). Innen pedig nem volt visszaút a vendéglátó számára – a szépítő gólnak már nem volt jelentősége. Ráadásul a szombathelyi alakulat úgy aratott magabiztos győzelmet, hogy a szakmai stáb szorgalmasan forgatta a keretet, a kulcsembereknek nem kellett megszakadniuk.

Szükség is lesz az energiára, ugyanis a hétfő esti rangadó után sokat nem pihenhet a Haladás, mert szerdán 19 órakor a Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján már a Dunaújváros vendégeként lép pályára. Az első, szombathelyi összecsapáson a jobb erőt képviselő HVSE diktálta a tempót, de sok helyzetet elpuskázott, így „csak” 4-2-re nyert. Igaz, a negyeddöntő első felvonásán a zöld-fehérek új igazolásai közül még Dávid Richárd és Madson sem játszhatott – ezúttal mindkettő játékára számíthat a szakmai stáb.

A bajnokságban a zöld-fehér alakulat egyébként hazai pályán (8-2) és idegenben (5-2) is biztosan verte riválisát, és ezúttal is esélyesként lép pályára. Szombathelyi szempontból a kupacsatának komoly tétje van, hiszen amennyiben a Haladás bejutna a négyes döntőbe, úgy február 22–23-án az Arena Savaria adna otthont a Final Four meccseinek.