A körmendiek az Olajbányászt fogadják szombaton sziesztaidőben

Az Egis Körmend NB I-es kosárlabdacsapata a Szolnoki Olajbányász együttesét fogadja szombaton délután, meglehetősen korai időpontban – 14 órától (M4Sport) lép pályára.

A bajnokság harmadik fordulójában rangadót játszik az Egis Körmend, szombaton a Szolnoki Olajbányász látogat a Rába-partjára. A vasi együttes eddig két meccset nyert a bajnoki idényben, egyiket hazai pályán az újonc Oroszlány ellen (84-63), a másikat Sopronban (80-84). Az Szolnoknak felemás a mérlege, az első fordulóban botlott Székesfehérváron, nem is akármekkorát: húsz pontot mért a szolnokiakra az Alba (80-100). Egy héttel később saját közönsége előtt viszont már korrigálni tudott a Tisza-parti alakulat a Jászberény ellen (89-75).

Matthias Zollner, a Körmend vezetőedzője azt mondta, hogy az Oroszlány és a Sopron ellen is igen hullámzó teljesítményt nyújtott a csapata, s csak néhány percig tudott kiegyensúlyozott játékot mutatni. Szerinte ez annak a számlájára is írható, hogy még nem csiszolódtak össze teljesen a fiúk.

– Rövid ideje tart a szezon, nem volt elég mérkőzés, ami magával hozhatta volna a csapategység erősödését. De azért nem szabad eltekintenünk attól, hogy az elmúlt két meccsünkön sok volt az alapvető hiba támadásban és védekezésben is, ezeket javítanunk kell, mert a Szolnok komoly ellenfél lesz. Az időpont is szokatlan, a délután kettő órai kezdés szerintem nehezítő körülmény lehet, de azt hiszem, hogy ez ellenfelünkre is igaz. Természetes, hogy nyerni szeretnénk, és folytatni akarjuk a nyerő szériát.

A Körmendnél mostanra már felépült Durázi Krisztofer, aki egy bokasérülés miatt jó pár hetet kihagyott, de a keddi Alpok–Adria Kupa mérkőzésen már pályára lépett Szlovéniában, és tíz ponttal segítette csapatát. A Szolnoknál biztosan nem lesz a keretben a válogatott magas embere, Juhos Levente, aki még a felkészülési időszakban szenvedett kézsérülést.