A lett rekordbajnok a Falco KC ellenfele

A kosárlabda Bajnokok Ligája második selejtezőkörének első meccsén a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a lett BK Ventspils gárdáját fogadja csütörtökön 18 órakor (M4 Sport).

Erőltetett menetben van a Falco, a múlt héten kedden és pénteken is pályára lépett – és nagy csatában továbbjutott a román Oradea ellen a Bajnokok Ligája első selejtezőkörében. Következik a második BL-selejtezőkör, ezúttal a lett BK Ventspils a szombathelyi gárda ellenfele. A Ventspils tízszeres bajnok, ezzel Lettország legsikeresebb kosárcsapata. A tavalyi szezonban az alapszakaszt megnyerte, a rájátszás döntőjében azonban a VEF Riga jobbnak bizonyult. De a Balti Ligában aranyérmet szerzett. Érdekesség, hogy a Falco edzője, Gasper Okorn dolgozott a lett rekordbajnoknál, a 2007/2008-as szezonban irányította a csapatot, akkor bronzéremig jutott a gárda. A lett bajnokság még nem indult el, a Ventspils a BL első selejtezőkörében nem lépett pályára, vagyis a Falco ellen vívja szezonbeli első tétmérkőzését – a felkészülési meccseken felemás eredményeket produkált.

– Jól éreztem magam a Ventspils edzőjeként, a mai napig tartom a kapcsolatot a klub néhány munkatársával és több olyan emberrel, akikkel a városban barátságot kötöttem – árulta el Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Akad például olyan kosaras a lettek keretében, aki még nálam is játszott. Figyelemmel követtem volt klubom szereplését, ennek köszönhetően azért van némi információnk a Ventspilsről – becsülettel felkészültünk. Ellenfelünknek hat új játékosa van, tehát hozzánk hasonlóan a csapatépítés időszakát éli. A Ventspils egyszerű, ám hatékony kosárlabdát játszik – a tipikus balti stílust képviseli. Riválisunk keményen kosarazik, sokat fut, az 1-estől a 4-es posztig mindenki bátran és jól dob távolról és sok lepattanót szed. Nekünk is agresszíven, gyorsan kell játszanunk, végig nyomás alatt kell tartanunk ellenfelünket és természetesen nagyon figyelnünk kell a lepattanózásra. Nem tudom megválaszolni, hogy a Nagyvárad, vagy a Ventspils az erősebb csapat. Minden mérkőzés más és más, minden ellenfél új kihívás. Két kemény, kiélezett összecsapásra számítok, apró dolgokon múlhat a siker, valamint a pillanatnyi formán. Mindkét csapatnak 50 százalékot adok a továbbjutásra. Mindannyian egészségesek vagyunk – Reddic ugyan kisebb problémával bajlódik, de játszani fog. Ezúttal is nagyon számítunk szurkolóink támogatására, sokat jelent az, ha egy csapat telt ház előtt, kiváló hangulatban, fanatikus drukkerek előtt léphet pályára – ez extra energiát ad a fiúknak.

A mérkőzésre az online jegyértékesítés csütörtökön 13 órakor indul. A pénztár 16.30-kor nyit ki, az Arena Savaria kapuit 17 órakor tárják ki a szurkolók előtt. A mérkőzést az M4 Sport televízió élőben közvetíti.