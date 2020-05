A magyar és a szombathelyi versenyzők a világ élmezőnyében

A statisztikák is bizonyítják, hogy a férfi kalapácsvetés az egyik legeredményesebb magyar versenyszám – és ehhez sokat tettek hozzá a szombathelyi kalapácsvetők is.

Németh Zsolt mesteredző szívesen készít egyesületük, a Szombathelyi Dobó SE fő versenyszámához, a kalapácsvetéshez kapcsolódó statisztikákat úgy a külföldi, mint a hazai eredményeket feldolgozva.

Kard után a kalapács

Nagyon figyelemre méltó, hogy ha a magyar egyéni olimpiai bajnokokat versenyszámonként csoportosítjuk, akkor a 12 olimpiai arannyal rendelkező férfi kardvívás után a férfi kalapácsvetés tekinthető a második legeredményesebb magyar versenyszámnak öt arannyal. És ebből az egyiket, az utolsót a Dobó SE-s Pars Krisztián szerezte 2012-ben, Londonban. A korábbiak: Németh Imre (1948), Csermák József (1952), Zsivótzky Gyula (1968), Kiss Balázs (1996). Ötöt nyertek a férfi tornászok is lólengésben – a holtversenyt az döntötte el, hogy a kalapácsvetők valamennyi aranyukat a II. világháború után szerezték, míg a tornászok egyet régebben.

A negyedik hely négy-négy arannyal a női kajak egyes 500 méteres számában, illetve a férfi öttusa egyéniben elsőké, a hatodik pedig négy arannyal (ebből három 1945 után) a kötöttfogású birkózás 57 kg-os súlycsoportjának bajnokaié.

Van tehát olimpiai bajnoka Vas megyének is. És még rengeteg világversenyes érem, illetve pontszerző helyezés fűződik a Németh Pál mesteredző által 46 évvel ezelőtt életre hívott szombathelyi dobóiskolában nevelkedett (a Dobó SE, illetve a Haladás VSE színeiben versenyző) atléták nevéhez.

Vb- és Eb-érmesek

A felnőtt atlétikai világbajnokságok történetében kalapácsvetésben négy magyar ezüst és három bronz született, valamennyit vasiak szerezték. Az ezüstöket Németh Zsolt (1999), Annus Adrián (2003), Pars Krisztián (2011, 2013), a bronzokat Gécsek Tibor (1993, 1995) és Halász Bence (2019). Az Európa-bajnokságok öt magyar aranyából négy került Szombathelyre Gécsek Tibor (1998), Annus Adrián (2002) és Pars Krisztián (2012, 2014) révén. A három ezüstből egyet Gécsek nyert (1990), a négy bronzból egy Parsé (2010), egy pedig Halászé (2018). Univer­siadén nyert aranyat Németh Zsolt (1999), ezüstöt Botfa Péter (2003) és bronzot Annus Adrián (2001).

Negyvenből huszonnyolc

A korosztályos világversenyeken (ifjúsági olimpián, illetve három korosztály világ- és Európa-bajnokságain) összesen 40 érmet gyűjtöttek a magyar kalapácsvetők – ebből 28-nak a gazdája a szombathelyi dobóiskolából került ki. A vasi érmesek. U23-as Eb. Arany: Pars Krisztián (2003), Halász Bence (2017). Ezüst: Németh Kristóf (2007), Hudi Ákos (2013), Halász Bence (2019). Junior-vb. Arany: Halász Bence (2016). Ezüst: Németh Kristóf (2006), Gyurátz Réka (2014). Bronz: Ozorai Jenny (2008). Junior-Eb. Arany: Pars Krisztián (2001), Németh Noémi (2005), Németh Kristóf (2005), Halász Bence (2015). Ezüst: Ozorai Jenny (2009), Gyurátz Réka (2013). Bronz: Banga Beatrix (2013), Rába Dániel (2017), Németh Zsanett (2019). Ifjúsági olimpia. Ezüst: Halász Bence (2014). Ifjúsági vb. Arany: Pars Krisztián (1999), Kéri Andrea (2001), Horváth József (2001), Pálhegyi Sándor (2005), Gyurátz Réka (2013). Ezüst: Németh Kristóf (2003), Szabó Dániel (2007), Völgyi Helga (2013). Bronz: Pálhegyi Sándor (2003).

A világranglistákon

Ami a jelent illeti, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) tavaly februártól a Spiriev Attila vezette csapat rendszerével egy új világranglistát vezetett be, amely a korábbiaktól eltérően nem egyetlen, a legjobb eredményük alapján rangsorolja az egyes versenyszámok szereplőit. Leegyszerűsítve: az új világranglista alapja a dr. Spiriev Bozsidár által negyven évvel ezelőtt megalkotott pontértéktáblázat, aminek segítségével az eredményekből pontszámok lesznek. Ehhez adódnak a helyezési pontok, figyelembe véve, hogy az adott helyezést milyen kategóriájú, erősségű versenyen érték el. A tokiói olimpiára még az előírt szintek teljesítésével is ki lehet jutni, de például az ügyességi számokban, így a kalapácsvetésben is 32 fős mezőnyök lehetnek. Ha ennyien nem teljesítették az indulási szinteket, a még üres helyeket a világranglista alapján töltik fel.

A 46 (23 férfi és 23 női) atlétikai számban az egyenlő esélyek jegyében a koronavírus-járvány miatt március 31-én befagyasztott világranglistákon összesen hét magyar atléta található a top 20-ban. A legelőkelőbb helyen férfi kalapácsvetésben Halász Bence, aki a harmadik. A nőknél Gyurátz Réka a 15. (A többiek. Női hétpróba: 6. Krizsán Xénia 1264 pont. Női súlylökés: 10. Márton Anita 1223. Női távolugrás: 17. Nguyen Anasztázia 1229. Női 100 m gát: 20. Kozák Luca 1246. Férfi gerelyhajítás: 18. Rivasz-Tóth Norbert 1209.) Visszatérve a férfi kalapácsvetéshez, hat magyar versenyző van az első százban, és ebből négyen a Dobó SE versenyzői.

A kalapácsvetés világranglistájának élmezőnye és a vasiak. Férfi: 1. Pawel Fajdek (lengyel) 1292 pont, 2. Wojciech Nowicki (lengyel) 1361, 3. Halász Bence 1333, … 33. Pars Krisztián 1147, 47. Rába Dániel 1127, 80. Varga Balázs 1076. Női: 1. DeAnna Price (amerikai) 1375, 2. Zheng Wang (kínai) 1371, 3. Joanna Fiodorow (lengyel) 1328, … 15. Gyurátz Réka 1202.

Érdemes böngészni a 2019-es év legjobb eredményeit tartalmazó korosztályos toplistákat is, hiszen jó néhány Dobó SE-s van ott a világ legjobbjai között. U23, férfi: 1. Halász Bence 78,54, 6. Rába Dániel 73,61, 9. Varga Balázs 72,87. U20, férfi (6 kg): 4. Varga Donát 78,43 méter, 19. Doma Benedek 71,66. Női: 15. Németh Zsanett 63,10. U18, fiú (5 kg): 8. Katavics Balázs 75,80, 32. Viszkeleti Vencel 68,74. Lány (3 kg): 13. Giczi Eszter 65,53, 28. Viszkeleti Villő 62,45. U16, lány (3 kg): 4. Viszkeleti Villő 62,45.