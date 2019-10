A Sopron otthonában vendégeskedik a Körmend kosárcsapata

Az Egis Körmend kosárcsapata megkezdi az idegenbeli szereplést, az NB I-es bajnokság 2. fordulójában Sopronba utaznak a piros-feketék. A találkozó pénteken 19 órakor kezdődik a Novomatic Arénában.

Az első bajnoki fordulóban hazai közönség előtt játszott a Körmend, és az újonc Oroszlány ellen magabiztosan nyert. Pénteken minden bizonnyal nehezebb feladat vár a vasiakra. A Sopron jobb játékerőt képvisel, mint az Oroszlány, ráadásul a hűség városában mindig kiélezett meccseket vívnak a piros-feketék.

– Még eléggé a bajnokság elején vagyunk, ez látszott az Oroszlány elleni meccsen is, hiszen meglehetősen hullámzó volt a csapatom teljesítménye. Voltak jó megoldások is, de az utolsó negyedben mutatott játékunkra annyira nem lehetünk büszkék. Nem lesz könnyű dolgunk Sopronban, soha nem is volt, mert Sabáli edzőkollégám együttese mindig alaposan felkészül belőlünk. Mi a saját játékunkra koncentrálunk, és megpróbálunk nyerni idegenben – mondta az Egis Körmend vezetőedzője, Matthias Zollner.

Sabáli Balázs csapata tíz ponttal nyert Jászberényben a múlt héten, de a soproni mester is csak részben elégedett.

– Azt gondolom, egy cipőben járunk Matthias Zollnerrel. Szerintem egyelőre egyikünk sem azt látja a pályán, amit látni akar. Még tart az építkezés, az összeérés, kell még jó pár hét, hogy az egységesség benyomását keltsük. Későn állt össze a csapatom, sok az új játékos. Öt amerikai légióst igazoltunk, rajtuk kívül egy magyar is érkezett hozzánk, Fazekas Csaba Nyíregyházáról. Az első forduló után megnéztük, milyen hibákat követtünk el Jászberényben, aztán egyből a Körmend elleni találkozóra fókuszáltunk. Úgy látom, hogy ellenfelünk hasonló kosárlabdát játszik, mint tavaly, kérdés, hogy ezt a szinte teljesen megújult kerettel hogyan sikerül megvalósítania. Az mindenképpen a Körmend mellett szól, hogy Keller Ákos személyében egy olyan kiváló játékost igazoltak, aki egymaga képes eldönteni egy mérkőzést. És ugye Ferencz Csabáról sem szabad megfeledkezni, ő is klasszisa a Körmendnek, és bármikor elsülhet a keze. Szóval, azt mondom, jó meccs lesz, remélem, hogy a végén mi örülhetünk – zárta szavait Sabáli edző.