Bajnokok Ligája: Falco KC–Zaragoza

A kosárlabda Bajnokok Ligája idei első, 10. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a spanyol sztárcsapat Casademont Zaragoza együttesét fogadja szerdán 18 órakor.

Mind a két csapat öt győzelemmel, négy vereséggel várja a szombathelyi találkozót, a Zaragoza a harmadik, a Falco a negyedik a nyolccsapatos D csoport tabelláján – két közvetlen rivális lép pályára. A felek a 3. fordulóban már összecsaptak, a spanyolországi derbit egyetlen egy ponttal nyerte meg a Zaragoza (70-69). A Falco hazai pályán még veretlen a BL-ben, ráadásul az utolsó három meccsét (Klaipeda, Dijon itthon, PAOK idegenben) megnyerte, éllovasként menetel az NB I-ben is, vagyis kifejezetten jó állapotban várja a szerdai BL-összecsapást. De a Zaragoza formájára sem lehet panasz, 12 győzelemmel, négy vereséggel a harmadik helyen áll a komoly erőt képviselő spanyol ACB Ligában – a tavalyi bajnokságot a negyedik helyen zárta. A Zaragoza a Falcóhoz hasonlóan egy idegenbeli BL-győzelmet tud felmutatni, még októberben nyert a Besiktas otthonában (74-73).

– Az ünnepek között tudtunk egy kicsit szusszanni, az erőltetett menet közben jólesett kiszellőztetni a fejeket, mentálisan felfrissülni – fogalmazott Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője. – Mindannyian egészségesek vagyunk, jó ritmusban tértünk vissza a pályára, hiszen az év végén a Pécset, az új év kezdetén pedig a Zalaegerszeget győztük le. Jó, eredményes kosárlabdát akarunk játszani az következő időszakban is. Nem változtatunk a bevett szokásunkon, lépésről lépésre haladunk, mindig csak a következő ellenfélre koncentrálunk – most a Zaragoza együttesére. Megítélésem szerint a csoportunk egyik legjobb csapatát fogadjuk – ellenfelünk remekül összerakott, ütőképes kerettel, mély rotációval rendelkezik. A Zaragoza nagyon jól teljesít az ACB Ligában, amely Európa egyik legerősebb bajnoksága. Ismerjük a Zaragozát, tudjuk, hogy milyen kellemetlen rivális, hogy milyen nehéz ellene játszani. Ettől függetlenül jól kosárlabdáztunk Spanyolországban, megszorongattuk nevesebb riválisunkat, egylabdás meccsen buktunk el. A Zaragoza nagyon magas szerkezetben játszik, 12 minőségi játékost is forgathat. A mezőny egyik legjobban lepattanózó alakulata – nagyon erősen dolgozik palánk alatt. Kulcskérdés lesz a védekezésünk minősége, főleg az, hogy ki uralja a palánk alatti területet, ki szedi jobban a lepattanókat. Szoros, kiélezett, fizikálisan megterhelő mérkőzésre számítok, 40 percig kell koncentrálni, nem lehet hullámvölgyünk, minél kevesebbre kell szorítanunk a hibák számát, mert az ellenfél büntetni fog minden kihagyást. Tiszteljük a Zaragozát, de nem félünk tőle, mindent el fogunk követni a győzelem érdekében. Szeretnénk kiszolgálni a szurkolótáborunkat – és természetesen ismét számítunk a segítségükre!