Biztosan nyert a CVSE

A Celldömölk roppant magabiztosan nyerte meg a 2018/2019-es megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságot.

– Tavaly ezüstérmet szereztünk, a játékoskeretben a nyáron minimális mozgás volt, és már a felkészülési időszakban is 90 százalék feletti volt az edzéslátogatottság, ami egy eredményes szezont vetített előre – fogalmazott a Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő edzője, Kovács Balázs. – Kissé nehézkesen rajtoltunk, de aztán sikerült belelendülnünk, és a folytatásban már egy stabil, kevés gólt kapó, egységes és motivált csapat játszott hétről hétre. Felvállaltuk a támadófutballt, minden csapat ellen győzelemre játszottunk, próbáltunk sokat birtokolni a labdát, lendületesen futballozni. Remekül sikerült az ősz: veretlenül, három döntetlennel, mindössze öt kapott góllal hoztuk le. Egy jó felkészülés után a tavaszi rajtot elrontottuk, ugyanis másfél év után szenvedtünk vereséget, Rádócon kaptunk ki. De ez a pofon talán jókor is jött, még több munkára késztette a társaságot. És a folytatásban a győzelmekhez legtöbbször jó játék is párosult. Óriási dolognak tartom, hogy ebben a kiegyenlített bajnokságban – ahol bárki megverhetett bárkit – utcahosszal, 18 pontos előnnyel lettünk bajnokok. Megemelem a kalapom a játékosaim előtt, ugyanis nehéz volt bekerülni és bent maradni a keretben, mégis hétről hétre sértődés nélkül, keményen dolgozott mindenki. Sajnos a bajnoki cím volt a maximum ebben az évben, tovább nem tudtunk lépni. Két pazar év után távozom a celli kispadról – két év alatt mindössze két bajnoki vereséget szenvedtünk el. Megköszönöm a lehetőséget a csapat vezetőinek, és köszönöm a játékosoknak a rengeteg élményt, amit kaptam tőlük. Egy lendületes, jó focit játszó, kitűnő állapotban lévő, egységes csapatot adok át az utódomnak.

– Bíztunk benne, hogy folytathatjuk a közös munkát Kovács Balázzsal, meglepetésként ért minket a döntése – árulta el Sebestyén Attila szakmai igazgató. – Az edző és a csapat többsége is szívesen vállalta volna az osztályozót, az NB III-at – de a klubvezetés racionális döntést hozott, egyelőre nem állunk készen a harmadosztályra. Jelenleg komoly beruházás zajlik a sporttelepünkön, most ez élvez prioritást. Kovács Balázs utódja Haraszti Zsolt lesz. És ha jövőre is bajnokságot nyerünk, akkor majd elgondolkodunk az NB III-as szerepvállaláson.

A bajnokcsapat névsora: Szuh Ferenc, Piri Balázs, Keszei Tamás, Horváth Dávid, Homlok Gergő, Czöndör Bálint, Lempeg Olivér, Huszár Tamás, Varga Jenő, Szép Dániel, Osvald Márkó, Virág Martin, Enyingi Márk, Németh József, Gorácz Máté, Győrvári Gábor, Molnár Tamás, Orosz Norbert, Klauzer Ádám, Péter Dávid, Bíró Tibor, Büki Martin, Kovács Zalán, Szép Tamás, Gallovich Máté játékosok, Gasztonyi Csaba elnök, Kovács Balázs edző, Balhási István szakosztályvezető, Sebestyén Attila szakmai igazgató, Szuh József gyúró, Kozma László gondnok.

Edzőváltás történt Körmenden is, 11 év után távozik a kispadról ifj. Molnár Károly, aki egy bronz-, két ezüst- és négy aranyérem után adja át a stafétabotot utódjának – négy szezont pedig az NB III-ban töltött irányításával a csapat.

– Nem történt semmi különös, 11 év hosszú idő, nekem is kell az új impulzus, és talán a csapatnak is – fogalmazott ifj. Molnár Károly. – A körmendi utánpótlásban folytatom a munkát, szeretnék a fiatalokkal is hasonló sikereket elérni, mint az első csapattal. Utódom, Somfalvi Péter jó állapotban lévő csapatot vesz át – igyekszem mindenben támogatni az új trénert. A háttér rendezett, a körülmények rendben vannak, a csapat gerince együtt marad. Minden adott ahhoz, hogy a Körmend továbbra is meghatározó szereplő legyen a megyei I-ben.

A megyei I. osztályból a 15. Vasszécseny és a 16. Ikervár esik ki – legalábbis egyelőre úgy tűnik –, a helyükre pedig érkezik a megyei II. osztály két bajnoka, a Bük és a Szarvaskend. A nevezéseket július 1-jéig kell leadniuk a klubvezetőknek – elektronikus felületen, minden osztályban.

Góllövőlista: 1. Horváth Ádám (Vasvár) 30, 2. Sipos Bálint (Körmend) 25, 3. Molnár Tamás (CVSE) 18.