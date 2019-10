Biztosan verte a Falco KC a vendég Kaposvár csapatát

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 3. fordulójában ismét nyert a címvédő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely: a harcos Kaposvár távozott vereséggel az Arena Savariából.

A Kaposvár két vereséggel, a Falco két győzelemmel kezdte a szezont. A csapatok közötti különbségről mindent elmond, hogy a Kaposvár hazai pályán kapott ki attól a Zalaegerszegtől 76-82-re, amelyet a Falco simán elgázolt 74-55-re. A szombathelyiek abszolút esélyesként, a kötelező győzelemért léptek pályára.

A találkozót mindkét csapat kihagyott helyzetekkel kezdte. A 2. perc végén került először gyűrűbe a labda, Reddic volt eredményes büntetőből. A folytatásban felváltva születtek a pontok, felváltva vezettek a csapatok. De továbbra sem láthattak pontzuhatagot a szurkolók. Kicsit mintha könnyelműen játszott volna a Falco, sok hibát vétett. Aztán úgy tűnt, hogy a játékrész hajrájában átveszi az irányítást a házigazda, de visszaverte a támadást a vendég. Sőt, a remek formában játszó – volta falcós – Norfleet dudaszós triplájával meg is nyerte az első etapot. Nem tudott felpörögni a szombathelyi gárda, időt kért a hazai kispad. Ezúttal nem használtak Gasper Okorn tanácsai, tíz pont fölé növelte előnyét a Kaposvár (13. perc: 15-26). Főleg támadásban akadozott a gépezet. Igaz, a játékvezetők szinte szétfújták a meccset, gyorsan elérte az öt csapatfaultot a Falco, sorozatban dobálta a büntetőket a vendég. De ettől függetlenül is rendkívül gyengén dobott a házigazda. Aztán sebességet váltott a Falco – Filipovity pedig dobott zsinórban két triplát. Megkezdte a felzárkózást a házigazda. Perl és Benke is belelendült. A Falco egyenlített (18. perc: 31-31). Nagyszünetre azonban a roppant szívós, kellemetlen ellenfélnek bizonyuló Kaposvár vonulhatott – minimális – előnnyel (20. perc: 34-35).

Fordulás után is becsülettel gyűrték egymást a felek. De lassú volt a játék, ami inkább a vendégnek kedvezett – a Falco nem tudott futni. A percek múlásával azért a Falco csak átvette az irányítást (24. perc: 43-42). A Kaposvár nem adta fel, de a házigazda erős tempót diktált, letámadott, egyre jobban védekezett. És egyre több labdát szerzett, így pedig tudott futni (27. perc: 52-46). Hooker szerzett fontos pontokat. Kritikus pillanathoz érkezett a mérkőzés kaposvári szempontból. Végül meccsben maradt a vendég, nagy nehezen látótávolságban tartotta a házigazdát (30. perc: 62-55). A záró negyedben villámgyorsan tíz pont fölé növelte előnyét a házigazda. Kiszorított helyzetből elengedett triplákkal próbálkozott, és büntetőkkel araszolt a Ponjavicot korán elveszítő vendég. Be-benézett tíz pont alá a roppant motivált Kaposvár, de már nem tudta igazán szorossá tenni a meccset (38. perc: 81-69).

Nem játszott igazán jól a Falco, talán nem is adott ki mindent magából, de biztosan gyűjtötte be a kötelező győzelmet.