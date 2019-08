Csehországban célozza meg a dobogót Kiss Norbert

Véget ért a rövid nyári szünet, folytatódik a FIA kamionos Európa-bajnokság, a hétvégén már a csehországi Most pályáján versenyez a mezőny – így a német Tankpool24-Mercedes szombathelyi pilótája, Kiss Norbert is.

Másfél hónap szünet után a csehországi Mostban – az ötödik versenyhétvégével – folytatódik a kamionos Európa-bajnokság. A kétszeres Eb-győztes Kiss Norbert kipihenten vág neki a szezon második felének úgy, hogy összetettben a negyedik helyen áll, és mindössze 9 pont választja el a második helyezett spanyol Antonio Albecetétől. A bajnokságot vezető német Jochen Hahn 197 pontjával szinte biztos befutónak tekinthető, nehéz lesz őt bárkinek befognia, a második és harmadik helyért azonban kőkemény harc várható a következő négy versenyhétvégén.

A német Tankpool24-Mecedes csapat magyar versenyzője készen áll a küzdelemre, a nyári szünetben aktív pihenéssel tudott készülni az előtte álló feladatokra.

– Egy-egy nap a Balatonon, a sarudi élményfaluban, a dunakeszi jetski tavon, a női röplabda-Eb-n szurkoltunk a magyar lányoknak, szóval mozgalmas napok vannak mögöttem, igyekeztem kikapcsolódni, de már hiányzik a versenyzés – számolt be „szabadságáról” Kiss Norbert. – A kecskeméti műhelyben dolgozó szerelők viszont alig tartottak szünetet a nyáron, végig a kamion felkészítésével foglalkoztak. Nagy köszönet jár a srácoknak, mert többet dolgoztak, mint amennyit pihenni tudtak. Megtörtént a karbantartás, sikerült fejleszteni a futóműveken. A motor viszont marad ugyanaz, amivel eddig mentünk.

– Tavaly egy második és egy harmadik helyet szereztem Csehországban, idén is szeretnék dobogóra állni – folytatta a szombathelyi pilóta. – De nehéz dolgom lesz, mert az elnyújtott kanyarok miatt előtérbe helyeződik a motor­erő, ami nekünk nem kedvez – megpróbáljuk kihozni a maximumot kamionból. Gyakori az eső Mostban, ha esetleg most is eleredne, akkor újra lenne esélyünk talán a futamgyőzelemre is, azzal pedig fontos pontokat szerezhetnénk – mert továbra is az összetett dobogó a célunk!

Szombaton 14.05-kor rendezik az első, 16.40-kor a második futamot. Vasárnap 14.10-kor és 17.25-kor bőgnek fel a motorok. A pontverseny állása 4 verseny után (4 van még hátra): 1. Jochen Hahn 197, 2. Antonio Albacete 130, 3. Adam Lacko 122, 4. Kiss Norbert 121, 5. Stephanie Halm 109.