Dévai Boglárka kétéves kényszerszünet után száll harcba

A Delfin SI SE tornásza, Dévai Boglárka gőzerővel készül arra, hogy kétéves kényszerszünet után újra versenyezhessen. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor október első hétvégéjén hazai környezetben, a szombathelyi világkupán léphet a szerekhez.

Éppen pénteken két éve, hogy röviddel a Glasgow-ban megszerzett Európa-bajnoki győzelme után Dévai Boglárka egy akkor kicsinek tűnő sérülést szenvedett, egy edzésen belerúgott a korlát karfájába. A nagylábujjából letört csontszilánk eltávolítása után azonban elmaradt a várt gyors visszatérés, mert fertőzés és műtéti beavatkozások sora következett – másfél évig nem tudott tornászni. Aztán amikor újra csatasorba állt, megint csak halasztani kellett a versenyzést, mert a pandémia miatt elmaradt a márciusi dohai világkupa-, aztán a hazai Matolay-emlékverseny is. Azóta is csak edzeni tudtak a tornászok. Hamarosan azonban végre pontozóbírók előtt mutathatják be gyakorlatukat a legjobbak. Bogi is nagyon készül az október 2–4-én Szombathelyen rendezendő HunChallenge Torna Világkupára, amelyen várhatóan 17 nemzet képviselői lépnek majd a szerekhez.

Az októberi szombathelyi világkupán térhet vissza Európabajnokunk.

– Jól vagyok, már időváltozáskor sincsenek fájdalmaim, a műtött lábujjam megszokta a terhelést – mondta a 20 éves Dévai Bogi. – Már nem is nagyon szoktam visszagondolni arra a szörnyű időszakra. Főként, amióta visszatérhettem a normál élethez; augusztus elején megszereztem a jogosítványomat, most meg már az edzések mellett az egyetemi elfoglaltságok is kitöltik a napjaimat. Sok a gyakorlati tárgyunk, amíg lehet, élőben tanulunk. És most talán végre versenyezhetek is. Már tavasszal is nagyon készültem. Remélem, most már nem jön közbe semmi.

Bogi elmondta, hogy azzal a két ugrással (Jurcsenkó flikk, nyújtott testű szaltó hátra dupla csavarral és Jurcsenkó fél fordulat, nyújtott testű szaltó előre 180 fokos fordulattal) készül, amelyekkel 2017-ben Kolozsváron Eb-bronzot szerzett.

– A másfél csavaros, Glasgow-ban bemutatott ugrásomon is dolgozom, de az most még nincs versenyre kész állapotban – folytatta. – Az edzéseken persze a másik három szeren is gyakorlok, de a világkupán csak ugráson fogok versenyezni.

És hogy ezt minél eredményesebben tehesse, abban nemcsak edzői, Rácz Gábor és Vizer Erzsébet, hanem a Magyar Tornaszövetség vezetői is segítenek.

– A válogatott keret augusztus végi edzésén a Spieth sportszergyártó egy új típusú lován ugrottak, Bogi nagyon dicsérte. A miénk nem ilyen, viszont a világkupát ezen rendezik – világította meg a helyzetet Rácz Gábor. – A szövetség vezetői gyorsan intézkedtek, szerdán Szombathelyre szállították, hogy Bogi az utolsó két hétben már ezen gyakorolhasson.

– Nem eget verő a különbség, de ez a ló jobban dob, könnyebben el lehet pattanni a támaszból – véleményezte a szakértő Bogi. – Örülök neki, nagyon jó lehetőség ez. Az Eb előtt is olyan szeren tudtam készülni, mint amilyenen ott versenyeztünk.