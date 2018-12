Diadalt aratott a Körmend idegenben

Nagyszerű győzelemmel búcsúztatta az évet az Egis Körmend, a harmadik negyed végétől felszívták magukat a piros-feketék és nyertek a ZTE KK otthonában.

Zalakerámia ZTE KK– Egis Körmend 83-94 (26–17, 19–25, 17–23, 21–29)

Zalaegerszeg, 2200 néző

V.: Cziffra Cs., Kapitány G., dr. Mészáros B.

ZTE KK: Ware 18/9, Gulyás 3/3, Thompson 10, SZABÓ 18/12, AGAFONOV 13

Csere: Papp P. 3/3, Bagó, Doktor 7/3, Fuller 9/3, Durázi 2

Vezetőedző: Bencze Tamás

KÖRMEND: Thames 8/3, PRICE 29/12, Ferencz 11/9, Hammonds 7/3, Delas 9

Csere: BRADFORD 22/6, Csorvási 8, Németh-, Lajsz-, Kiss M.

Vezetőedző: Matthias Zollner

Az eredmény alakulása. 4. p.: 5-7, 8. p.: 20-12, 13. p.: 30-19, 17. p.: 40-32 22. p.: 48-48 26. p.: 52-57, 31. p.: 62-71 36. p.: 72-84

Kipontozódott: Csorvási (34.p)

Telt ház fogadta a csapatokat a két ősi rivális rangadóján. Kenyon McNeail most is a kispadról figyelte a társakat, Thames viszont kezdő irányítóként lépett pályára a Körmendnél. A feldobásnál a ZTE hozta el a labdát, de Thompson dobása kimaradt. Ferencz viszont nem hibázott a triplavonal mellől, és Price ziccere is pontokkal végződött. Szabó hárompontossal szépített, majd Ware egy közelivel egyenlített. Aztán rákezdett a zalai triplaeső, Gulyás és Szabó is betalált távolról, Agafonov meg egy középtávolival segítette csapatát (13-7). Az Egis Körmendnél Price állta a sarat, de ez nem sokra volt elég, menetelt a Zalaegerszeg. A negyed végére Szabó 15 pontig jutott, a házigazda volt összeszedettebb és pontosabban is célzott. A ZTE új légiósa, Fuller is bemutatkozott, ő állította be a végeredményt a kisszünetre (26-17).

Körmendi labdaeladással indult a második etap. A piros-feketék bizonytalanságait, hibáit jól kihasználta a ZTE, a 12. percre tíz pont fölé vitte előnyét a hazai együttes (28-17). Nagyot játszottak a Bencze-csapat fiataljai, Doktor, Papp és Durázi is hozzátette a magáét. A negyed közepére Delas és Bradford kosaraival öt pontra zárkózott a vendég együttes. Csorvási nagyot küzdött Agafonovval, de még mindig a zalaiaknál volt az előny. Ware tett róla, hogy ismét megnyugtatóbb legyen a zalai előny. Tíz pontos hazai vezetésnél rázott magán egyet a vasi együttes, Ferencz triplája adta meg az alaphangot, de erre azonnal válaszolt Papp. A nagyszünetig Bradford és Price pontjaival visszajött a meccsbe a Körmend, utóbbi 18 pontjával a mezőny legeredményesebbje volt a félidőre.

Ware hárompontosa nyitotta a harmadik negyedet, mellette Price egyetlen büntetője árválkodott. Gulyás kezdett birkózásba a pályán, előbb Ferencz volt az áldozat, majd Thamest terítette a földre a zalaegerszegi játékos. A 22. percben Hammonds megszerezte első kosarát, ezzel egyenlített a Körmend (48-48). Thompson gyorsan tett róla, hogy a körmendi öröm ne tartson sokáig. Majd jött Hammonds egy triplával, és átvette a vezetést a Zollner-csapat (50-53). Hibát hibára halmozott most mindkét fél, egyik sem tudott megugrani. Bradford bombatriplájával öt ponttal vezetett a Körmend, de Fuller sem hibázott.

Az utolsó percben Thompson duplájával és plusz büntetőjével egyenlített a ZTE, de Bradford egy fantasztikus félpályás hárompontossal a Körmend javára billentett (62-65).

Az utolsó felvonás is triplákkal indult, Thames után Ferencz is betalált, megugrott a Körmend (62-71). Price megint főszereplő lett, Delas is magára talált, a vasi együttes kezdte szétzilálni a zalaiakat. A végjáték is a piros-feketéké volt, így sokat érő idegenbeli győzelemmel búcsúztatta az évet a Körmend.

