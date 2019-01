Döntetlen a szlovén listavezető ellen

Felkészülési labdarúgó-mérkőzésen a Haladás gól nélküli döntetlent játszott a szlovén első osztályt vezető NK Maribor ellen. A vasiaknál pályára lépett a 40-szeres szlovák válogatott Saláta Kornél.

A sereghajtó Haladás kerete Holdampf Gergő után újabb játékossal bővülhet. A 40-szeres szlovák válogatott belső védő, Saláta Kornél a Haladással készül – a Maribor elleni felkészülési mérkőzésen már pályára lépett. A 33 éves, 191 cm magas Saláta korábban a szlovák Puchóv, a Petrzalka, a Banska Bystrica, a Slovan Bratislava, majd az orosz Rosztov és Tom Tomszk csapatában játszott, ezt követően visszatért hazájába, ahol előbb a Slovan Bratislavában, majd Dunaszerdahelyen futballozott. 2015 januárja óta ismét a Slovanban szerepelt – az elmúlt év végén lejárt a szerződése Pozsonyban. Saláta ősszel 12 bajnokin két gólig jutott. A szlovák első osztályban 234 meccsen 31 gólt szerzett, a válogatottban 40-szer játszott, két gólt lőtt. Szerepelt a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is.

– Saláta Kornél neve már a nyáron szóba került, akkor végül nem sikerült leigazolunk – mondta Tóth Miklós, a Haladás ügyvezetője. – Tudjuk, hogy jó futballista, de élőben is kíváncsiak vagyunk rá, amennyiben sikerül megegyeznünk, szerződtetjük. Pinte Patrik fél évig kölcsönben a szlovák Komarnóban szerepel, és Petró Balázs iránt is érdeklődnek. A próbajátékon szereplő Bruno Ibehtől elköszöntünk, nincs olyan fizikai állapotban, hogy segíthessen nekünk. Még nem végleges a keretünk, érkezők és távozók is lesznek.

NK Maribor–Haladás 0-0. – Maribor, 200 néző, felkészülési labdarúgó-mérkőzés, vezette: Tkalcic.

Haladás: Király – Habovda, Saláta, Kolcák, Németh Milán – Rácz, Dausvhili, Holdampf, Gaál – Funsho, Priskin. II. félidő: Rózsa – Schimmer, Grumics, Kovács L., Tamás – Mészáros, Jagodics, Németh Márió, Halmosi – Ofosu, Rabusic. Edző: Horváth Ferenc.

A Haladásban Bosnjak Predrag vállsérülés miatt nem játszhatott, Jancsó Andrásnak a lábujján begyulladt a körme. Az első félidőben a vasiak lendületesebben játszottak, több helyzetet dolgoztak ki ellenfelüknél. Előbb Gaál lőtt 13 méterről balról a bal sarok mellé, majd ugyanő Funsho labdáját tüzelte a kapusba nagy helyzetben, 11 méterről. Aztán a 32. percben a szlovénok is megvillantak: 13 méterről a bal kapufát találták telibe. A 41. percben Priskin lépett ki a jobb szélen, de 12 méterről a kapusba bombázott. Szünet után a szlovénok játszottak mezőnyfölényben, ám csak kisebb lehetőségeik adódtak, komoly helyzetet nem tudtak kidolgozni Király kapuja előtt. A vendégek stabil védekezés mellett kontrákkal próbálkoztak. A 80. percben Király védett bravúrral egy 12 méterről leadott lövést. A végig jó iramú meccsen az első félidőben a vasiak, szünet után a mariboriak futballoztak jobban.