Simán nyert a Haladás

SZOMBATHELYI HALADÁS – SZOLNOKI MÁV FC 3-0 (2-0)

Szombathely, vezette: Zám.

A Haladás kezdőjében kapott helyet a két hete, a Siófok ellen csuklótörést szenvedett Gaál Bálint. A támadót kedden megműtötték, csütörtökön viszont már edzett és egy speciális rögzítőkötéssel vállalni tudta a játékot. Szintén kezdő volt Novák Csanád, a két méter magas a futballista a nyáron próbajátékon szerepelt Szombathelyen, a héten visszatért és pénteken aláírta szerződését.

A mérkőzés előtt a 65. születésnapját csütörtökön ünneplő Vörös Csabát köszöntötte Tóth Miklós ügyvezető igazgató és kolléganője, Szalayné Fehér Rita.

Haladás: Gyurján – Jancsó, Jagodics, Németh Milán – Holdampf – Németh Márió, Medgyes, Kiss B., Füleki – Gaál, Novák.

3. perc: Gól! Egy bal oldali akció végén a jobb szélen érkező Medgyeshez került a labda, a támadó 19 méterről a hosszú, jobb sarokba lőtt (1-0).

8. perc: Jobb oldali támadás után Novák hét méterről a jobb sarokba fejelt (2-0).

Továbbra is a szombathelyiek irányítják a játékot, a szolnokiak jobbára védekeznek.

30. perc: Füleki bal oldali beadását a hosszún érkező Medgyes kevéssel fejelte a jobb sarok mellé

32. perc: Egy jobb oldali beadás után a hosszún érkező Németh Milán a jobb sarok mellé fejelt

A vasiak kicsit visszavettek a tempóból, míg a szolnokiak nem igazán tudnak mit kezdeni a vasi védelemmel

42. perc: Vólent került helyzetbe a jobb oldalon, de 13 méteres lövését Gyurján bravúrral védte

Vége az első félidőnek.

II. FÉLIDŐ

Megkezdődött a második félidő, egyik csapat sem cserélt.

A második félidő kezdőrúgást a mindössze 5 éves Őze Vajk végezte el.

52. perc: Gaál 22 méterről alig lőtt fölé

56. perc: Csere a Haliban, Novák le, Eszlátyi be

57. perc: Eszlátyi került helyzetbe a bal oldalon, de 12 méteres, lapos lövését Molnár-Farkas védte

60. perc: Csere a Szolnokban, Vólent le, Simon be és Rokszin le, Nagy be

Visszesett az iram és a színvonal, a Haladás viszont biztosan őrzi kétgólos előnyét – s ez a lényeg.

65. perc: Földi kapott sárga lapot

68. perc: Csere a Haladásban, Gaál helyett Nyári érkezett

70. perc: Medgyes kapott üresen labdát a jobb oldalon, a támadó önzetlenül középre passzolt, az érkező Nyári 11 méteres lövését Horgosi a gólvonalról kispárgázta

2340 a hivatalos nézőszám

76. perc: GÓÓÓÓÓÓÓL!!!3-0 Kiss Bence futott el a bal szélen, Németh Márióhoz passzolt, a támadó tíz méteres lövését a kapus bravúrral védte a kipattanót Eszlátyi hét méterről az üres kapuba helyezte (3-0).

78. perc: Csere a Haliban, Németh Márió helyett Doktorics állt be

84. perc: Szépen kijátszott akció után Holdampf 23 méterről lőtt fölé

Véget ért a találkozó.