Először volt kezdő a magyar válogatottban a Viktória focistája

A HaladásViktória FC futballistája, Horti Boglárka az Izland elleni Európa-bajnoki selejtezőn először volt kezdő a válogatottban.

Három szombathelyi játékost hívott meg Markó Edina szövetségi edző az Izland elleni, utolsó Európa-bajnoki selejtezőre. Balogh Henrietta és Jánosi Ninetta végül nem kapott lehetőséget, Horti Boglárka viszont igen. A 22 esztendős belső védő – a népszerű

sportriporter, Horti Gábor lánya – végig a pályán volt a szigetországiak ellen végül 1-0-ra elveszített mérkőzésen.

Horti nem is okozott csalódást, jól futballozott, hamar felvette a bajnoki meccsekhez képest sokkal magasabb tempót. A magyar válogatott a 4. helyen zárta az F csoportot.

– Ez volt a negyedik válogatott meccsem, először léptem pályára kezdőként – mondta Horti Boglárka. – A mérkőzés egyrészt fizikálisan volt nehéz, hiszen az izlandi válogatott rendkívül gyors, atletikus játékosokból áll, másrészt viszont a koncentráció volt az, ami kimerítő volt 90 percen keresztül. Egy pici hiba sem fért bele, hiszen azt azonnal kihasználta az ellenfél, ahogy a gólnál is tette. Nagyon élveztem a mérkőzést, ha minden héten hasonló tempójú meccseket játszhatnánk, az elősegítené a fejlődést játékosként is és csapatként is. Bár sok játékos hiányzott a keretből, örültem a lehetőségnek, és igyekeztem meghálálni a bizalmat.

Azok a játékosok, akik kevesebb lehetőséghez jutnak, meg akarták mutatni, hogy van helyük a válogatottban. Nagyon nagy élmény volt stadionban játszani, a bennem lévő kezdeti izgulás pedig elmúlt az első labdaérintések után. Ennél már csak az lett volna nagyszerűbb, ha nézők is a helyszínen szurkolhattak volna. Bár labdabirtoklásban fölénk kerekedtek az izlandiak, a csapat együttes védekezése jól működött, így szoros végeredményt értünk el. Noha kikaptunk, ezt a meccset sosem fogom elfelejteni.

– Büszkék vagyunk, hogy hárman is képviselték klubunkat az Izland ellen készülő keretben – mondta Szabados György, a szombathelyiek vezetőedzője. – Amikor először találkoztam Bogival, még nem mert belépni a játékba, nem merte felvállalni a párharcokat, inkább hátrált, nem volt meg a kellő önbizalma. Azóta viszont rengeteget változott, fejlődött, Balogh Henriettával és Jánosi Ninettával ők a védelem oszlopai. Bogi keményen megdolgozott a lehetőségért, hogy felfigyeljenek rá a válogatottnál, ráadásul nem akármilyen kaliberű együttes ellen kellett bizonyítania. Komoly potenciál van benne, nagy értéke csapatunknak, a honi labdarúgásunknak, olyan futballista, akire lehet terhet pakolni és meg is birkózik vele.

Hortira hétvégén is kemény ellenfél vár, szombaton 14 órakor a Király Sportlétesítményben a listavezető, bajnoki címvédő Ferencvárosi TC-t fogadja a Haladás-Viktória.

Kiemelt képünkön: Horti Bogit (pirosban) nehéz volt átjátszani