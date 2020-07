Erős lesz a szezon

Furcsa, erős szezon elé néz a divízió I-es amerikaifutball-bajnokság – a mezőnyben természetesen ott lesz az NBA Cru­shers zsinórban kétszeres bajnokcsapata.

A Magyar Amerikai Futball Szövetség elkészítette a 2020-as szezon versenykiírását, sorsolását. A koronavírus-járvány az amerikaifutball-bajnokságra is rányomta a bélyegét. A legfontosabb változás, hogy az idén elmarad a profi-félprofi bajnokság, a Hungarian Football League (HFL). Ugyanis a Cowbells és a Wolves sem vállalta a részvételt a legmagasabb osztályban, az idén nem áll rajthoz. A Győr Sharks és a Miskolc Steelers visszanevezett az élvonallá avanzsáló divízió I-be. A Fehérvár Enthroners játékosai pedig különböző csapatokba széledtek szét. Az NBA Crushers egyébként a divízió I-es bajnokság mellett indít egy második számú gárdát a divízió II-ben.

– Számunkra a lehető legjobban alakultak a dolgok, hiszen nem kell felmennünk a HFL-be, mégis erős csapatok ellen mérhetjük le, hogy hol tartunk – jelezte Májer László, az NBA Crushers elnöke, játékosa. – A Győr komoly minőséget képvisel, a Dunaújváros alaposan megerősödött fehérvári játékosokkal. De a Cowbells II. és a Wolves II. is vélhetően az első csapat profi játékosaival tölti fel a keretét. Mi is erősítettünk: Horváth L. Bence érkezett hozzánk a Fehérvár csapatából – ő szombathelyi, régebben is játszott már nálunk –, valamint Baranyai Péter és Erki-Kiss Péter Győrből. Komoly létszámmal, keményen edzünk, készülünk a szeptemberi rajtra. És természetesen harmadszor is meg akarjuk nyerni a divízió I-et!

Az alapszakasz menetrendje. Szeptember 5.: Győr Sharks–Crushers. Szeptember 27.: DAK Acél Gorillaz–Crushers. Október 10.: Cru­shers–Budapest Cowbells II. Október 24.: Crushers–Budapest Wolves II.