Hamar eldőlt a vasi aligátorok meccse

Súlyos, 11 gólos vereséget szenvedett az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület (AVUS) az OB I-es vízilabda-bajnokság 12. fordulójában.

Pécsi VSK-Mecsek Fűszért FÜSZÉRT–AVUS 18-7 (6-1, 4-1, 4-2, 4-3). – Pécs, 200 néző, OB I-es vízilabda-bajnokság, 12. forduló, vezette: Várkonyi, Ercse.

Pécs: Józsa – Csacsovszky A. 1, RAKONJAC 3, Zerinváry 2, CSACSOVSZKY E. 4, Chilkó 1, Horváth Zs. Csere: Krizsán 1, Opacak 2, Csaba 2, Mijic 1, Jakab, Palotás 1. Edző: Lukács Gergely.

AVUS: Horváth A. – Kurucz, Ekler, Baj 1, Irmes, Kiss Cs. 1, Takács K. Csere: HAJMÁSI 3, Basara 1, Takács J., Polovic 1, Garancsy, Kovács B. Edző: Matajsz Márk.

A pécsiek hamar betaláltak, míg a szombathelyiek büntetőt hibáztak, és emberelőnyből sem sikerült gólt szerezniük. A hazaiak elkapták a fonalat, míg a vendégeknek semmi sem sikerült, a legjobb helyzeteket is elrontották, védekezésben pedig gyengén teljesítettek. A negyed utolsó másfél percében három gólt is szereztek a pécsiek, a vasiak Ivan Basara révén csak 5-0-nál szépítettek. A második nyolc percben ott folytatták Csacsovszkyék, ahol abbahagyták, a negyed közepére már hét góllal (8-1) vezettek. Lendületesen, nagy kedvvel vízilabdáztak a felsőházért küzdő baranyaiak, szinte valamennyi akciójukat góllal fejezték be. Gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés, mindent elmond, hogy az aligátorok a második góljukat csupán a második negyed közepén szerezték. A nagyszünetre 10-2-es hazai vezetéssel vonultak a csapatok. A folytatásban két akciógóllal már tízre (12-2) nőtt a különbség. A vendégek nem adták fel, igyekeztek elkerülni a nagy különbségű vereséget, minden labdáért harcoltak, küzdöttek becsülettel. Az utolsó negyed ennek ellenére is 14-4-ről indult. A két csapat játékosai ekkor már kevésbé voltak motiváltak, a korábbinál több volt a hiba, a pontatlan lövés. A pécsiek magabiztos sikerét azonban nem fenyegette veszély.

Matajsz Márk: – Magamra vállalom a felelősséget, szégyenteljes vereséget szenvedtünk. A meccs elején kihagytuk a helyzeteinket, míg a pécsiek közben elhúztak. Persze voltak szép dolgaink, akadtak pozitívumok is, de ez volt az a mérkőzés, melyet ha két napig játszunk, sem nyerünk meg.

További eredmények: UVSE–Tatabánya 8-7, Vasas–Kaposvár 12-15, OSC–Szolnok 8-7.