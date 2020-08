Harmincötszörös válogatott labdarúgót igazolt a Király Sportegyesület

Rutinos futballista segítheti majd a pályán belülről a Király Sportegyesület megyei I-es felnőtt csapatában szereplő fiatal játékosok fejlődését, 401 NB I-es, 10 Bajnokok Ligája-selejtező, 18 Premier League és 59 angol Championship mérkőzés tapasztalatával Halmosi Péter áll klubunk szolgálatába-olvasható a Király Sportegyesület honlapján.

A Király Sportegyesület megyei I-es gárdájában folytatja pályafutását a 41. évében járó harmincötszörös válogatott labdarúgó, Halmosi Péter, aki az elmúlt 22 év futball tapasztalatát szeretné átadni új csapattársainak – olvasható az egyesület hivatalos honlapján.

– Az a karrier, ami Halmosi Peti mögött van, és az harcos, megalkuvást nem tűrő mentalitás, amit a pályán mindig is képviselt, példa lehet minden profi pályafutásra vágyó gyerek előtt. Meggyőződésem, hogy a pályán és az öltözőben is nagy hasznára lesz csapatunknak, segít céljaink elérésében – fogalmazta meg várakozásait a DVSC-vel háromszoros bajnok és kétszeres Szuperkupa-győztes Halmosi Péterrel kapcsolatban egyesületünk névadó tulajdonosa, a 108 szoros válogatottsági rekorder, Király Gábor.

– Szombathelyen sokan tudják, hogy több szállal kötődünk egymáshoz Király Gabival, gyerekkorunk óta barátok vagyunk, a szüleink is rendszeresen összejárnak, az én kisfiam pedig futballozhatna bárhol a városban, de nem véletlen, hogy ezt a Király SE-ben teszi – vette át a szót az új igazolás, Halmosi Péter. – Azért járunk ide, mert tudom, hogy Gabinak milyen céljai vannak, mit képvisel. Nagyon jó, támogatandó iránynak tartom, hogy megvan a külföldről hozott szemlélet, rendszer, koncepció, elképzelés. Ennek egyik eleme a fiatalok fejlesztése, versenyeztetése, ami egy ponton találkozik a személyes ambícióimmal. Hamarosan 41 éves leszek, de még bőven érzek magamban motivációt, energiát arra, hogy futballozzak. Hiányzik a hétvégi készülődés, az öltözők világa és maga a játék is. Gabival már többször beszélgettünk arról, hogy az egyesületében folytatom, és ennek most jött el az ideje. Úgy érezem, hogy az a segítség, amit a pályán belülről tudok adni a leendő társaknak, csapatunk hasznára lesz. Nem tudom és nem is akarom megtagadni önmagamat, a habitusomat. Bárhol focizok, legyen az egy baráti, vagy egy profi meccs, mindig nyerni akarok. Világ életemben irányítottam a pályán belülről, és itt is ezt fogom tenni, annak érdekében, hogy a srácoknak minél többet segítsek. Legyen ez egy kézmozdulat, szemkontaktus, vagy egy jobbító szándékú fél mondat, biztatás, vagy korholás – világította meg a Király Sportegyesületbe igazolása hátterét és személyes motivációját Halmosi Péter.

Halmosi Péter pályafutása számokban

1. 35x-ös válogatott labdarúgó (2003-10)

2. Háromszoros magyar bajnok és kétszeres Szuperkupa-győztes a DVSC-vel

3. 401 bajnokin 52 gólt lőtt az NB I-ben

4. 18 Premier League mérkőzése van

5. 59 Championship találkozónak volt részese

6. A DVSC-vel 8, a GAK-kal 2 BL-selejtező mérkőzésen szerepelt, ezeken 2 gólt szerzett

Klubjai:

1998-2002: Szombathelyi Haladás

2002-03: Grazer AK

2003-07: DVSC

2007-08: Plymouth Argyle

2008-2010: Hull City

2010-18: Szombathelyi Haladás

2020.02-05.: Markt Allhau

2020.08.13: Király Sportegyesület

Halmosi Péter az első fordulóban még biztosan nem lép pályára csapatunkban, mert még nem érkezett meg a játékengedélye.

Forrás: Király Sportegyesület honlapja