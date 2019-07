Három Dobó SE-s aranyérem az ifjúsági atlétikai országos bajnokságról

A Szombathelyi Dobó SE versenyzői három arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzéremmel jöttek haza az ifjúsági atlétikai országos bajnokságról. Eldőlt, hogy Katavics Balázs és Giczi Eszter is tagja lehet az EYOF magyar csapatának.

Két szombathelyi klub indított versenyzőket az ifjúságiak (U18) országos bajnokságán, a Haladás VSE-ből csak öten álltak rajthoz. A Dobó SE kilenc versenyzője közül négyen a dobogóra is felállhattak. Lány kalapácsvetésben kettős szombathelyi győzelem született: Giczi Eszter nagy fölénnyel nyert, de klubtársa, a második helyen végző Albert Blanka is sokat, négy métert vert a harmadik helyezettre.

Giczi Eszter nyakába két aranyérmet is akasztottak, hiszen diszkoszvetésben is a legjobbnak bizonyult. A másik két Dobó SE-s érem fiú kalapácsvetésben született. Katavics Balázs – az utolsó válogatónak számító versenyen – közel öt métert vert nagy riválisára, a pápai Sztupák Lászlóra, ezzel eldőlt, hogy a vasi dobóatléta képviselheti Magyarországot a július 21–27. között Azerbajdzsánban rendezendő európai ifjúsági olimpiai fesztiválon (EYOF). És utazhat Bakuba Giczi Eszter is. A korosztály európai ranglistáján Balázs a hetedik, Eszti a kilencedik helyen áll. Visszatérve az ob-ra, a fiú kalapácsvetés bronzérme Viszkeleti Vencelé lett.

– Nagyon kiemelkedő eredmények nem születtek, valahogy Miskolcon nem tudnak nagyokat dobni a versenyzőink, de a várt helyezéseket hozták – értékelt Németh Zsolt mesteredző, aki Németh Lászlóval közösen készítette fel a fiatalokat. – Ki kell emelni a két EYOF-szereplést kiharcoló versenyzőnket. Különösen Katavics Balázst, aki rengeteget dolgozott, szívét-lelkét kitette azért, hogy most ne maradjon le a világversenyről. Mert tavaly lecsúszott a hazai rendezésű ifjúsági Eb-ről. Kalapácsvetésben indulhat Giczi Eszti is. Most némi fizikális problémája van, nagyon várjuk, hogy meg tudja ismételni a 65 méteres eredményét.

A vasi pontszerző helyezések (a külön nem jelöltek a Dobó SE versenyzői). Fiú, 800 m: 10. Németh Mihály Márk (Haladás VSE) 2:03,43 egyéni csúcs. Súlylökés (5 kg): 9. Katavics Balázs 14,37, 11. Viszkeleti Vencel 13,05 e. cs. Diszkoszvetés (1,5 kg): 5. Katavics Balázs 45,77, 6. Viszkeleti Vencel 43,95 e. cs. Kalapácsvetés (5 kg): 1. Katavics Balázs 73,86, 3. Viszkeleti Vencel 63,69, 5. Petróczy András 52,94, 7. Németh Levente 48,96, 9. Kovács Levente 45,39. Lány, 200 m: 5. Kaka Sade (Haladás) 26,73 (ef.: 25,93). Súlylökés (3 kg): 11. Giczi Eszter 10,81, 12. Albert Blanka 10,49. Diszkoszvetés (1 kg): 1. Giczi Eszter 41,27, 6. Albert Blanka 34,91, 7. Varga Virág 31,60 e. cs., 11. Buús Borbála 26,79. Kalapácsvetés (3 kg): 1. Giczi Eszter 61,61, 2. Albert Blanka 53,70, 4. Buús Borbála 49,75, 5. Varga Virág 46,30.