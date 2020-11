Huszonhat év után igazi otthont kaptak a szombathelyi asztaliteniszezők

Régi vágya valósult meg a szombathelyi asztaliteniszezőknek a sportágra specializálódott csarnok elkészültével – de nem csak a versenyzők találtak itt otthonra, az amatőröket is várják.

Amikor szerdán este a Szombathelyi Asztalitenisz-csarnok avatásának felvezetéseként a SZAK-Sportiskola két újonc korú játékosa, a 10 éves Gergely Márk és a 12 éves Poór Balázs ízelítőt adott tudásából, a vendégek meg-­győződhettek arról, hogy van létjogosultsága a szombathelyi asztaliteniszezők a mai kor igényeit is kielégítő, új otthonának. A Magyar Asztalitenisz Szövetség és Szombathely önkormányzatának hathatós anyagi támogatásával végre megvalósulhatott az, ami hosszú évekig, évtizedekig csak álom volt: az igényektől függően, a nap bármely szakában, bármilyen időintervallumban asztalhoz állhatnak és gyakorolhatnak a játékosok.

Az asztalitenisz köztudottan nagyon munka- és időigényes sportág. Az elődöknek ez nem adatott meg, az ő behatárolt idejű edzéseiknek ugyanis még szerves része volt az asztalok felállítása és leszerelése is.

Februárban kezdődött az új élet a Szent László király utcai létesítményben – aki nem tudja, álmában sem jutna eszébe, hogy egy elhagyott üzemcsarnokban jár. Hatszázötven négyzetméternyi modern világ 11 állandó asztallal, öltözőkkel, irodával, edzői szobával, klubhelyiséggel, pihenőszobával.

Az egyesület és a Vas Megyei Asztalitenisz Szövetség elnöke, Szarka Tibor tudja értékelni leginkább, mit jelent ez az új otthon.

– Szombathelyen mindig működött, működtek asztalitenisz-szakosztályok, a mi egyesületünk 1994-ben azért jött létre, hogy megmentsük a megye utolsó női csapatát, mert megszűnt a Sabaria SE – idézte fel Szarka Tibor. – Aztán nem sokkal később a Latex SE férficsapatát is át kellett vennünk. A férficsapatunk 15 éven keresztül szerepelt a legmagasabb osztályban, de már abban az időben is kiemelt figyelmet fordítottunk az utánpótlás-nevelésre. Próbáltuk olyan népszerűvé tenni ezt a sportágat a városban, amilyen a 60–70-es években volt. Huszonhat éven keresztül az Aranyhíd iskola tornatermében tartottuk az edzéseinket, játszottuk a hazai mérkőzéseinket és szereltük fel minden alkalommal az asztalokat, alkalmazkodtunk más sportágak bérlőihez – de közben akkor is mindig voltak kiemelkedő eredményeink. Most is van mire büszkének lennünk, minden csapatunkban csak olyan játékosok játszanak, akik szombathelyiek, saját nevelésűek, itt tanultak meg pingpongozni.

Az új asztalitenisz-csarnok használatba vételével új távlatok is nyíltak. A SZAK szeretné kibővíteni a sportszakmai tevékenységét – nem könnyű kitermelni a létesítmény rezsiköltségeit. A versenysportolók mellett várják az amatőröket is. Akik kedvet éreznek – akár rendszeresen – egy kis pingpongozáshoz, akár családok is, azok az egyesületi edzések befejeztével, 17.30 után

juthatnak asztalokhoz. De akár vállalati sportrendezvényeknek is szívesen adnak itt otthont. Ami pedig a versenysportot illeti, már ezen a nyáron is fogadtak edzőtáborozókat, de versenyek megrendezésére is alkalmas a Szombathelyi Asztalitenisz-csarnok. Szervezésből, rendezésből pedig már hosszú évek óta jelesre vizsgázik a szombathelyi team gondoljunk csak a hagyományos országos ranglistaversenyekre.