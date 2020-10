Idegenben nyert a Haladás

A labdarúgó NB II. 13. fordulójában a Szombathelyi Haladás a hajrában szerzett góllal legyőzte a Kazincbarcikát.

12. perc: Toma beadásával Kovácot kereste, aki háttal a kapunak ollózó mozdulattal a bal sarok mellé lőtt.

20. perc: Németh Milán indult meg a bal oldalon, majd 14 méterről lőtt, Szemerédi bravúrral védte a bal sarokra tartó lövést.

52. perc: Mocsi remek labdával indította Medgyest, a támadó egyedül kilépett, de 16 méterről a kifutó kapusba lőtt.

56. perc: Egy kifejelt labdát Csilus kapásból, 19 méterről alig lőtt a felső léc fölé.

63. perc: Csilus 19 méteres, jobb sarokra tartó lövését védte Szemerédi.

69. perc: Kiss Bence passzolt a bal szélen febukkanó Németh Márióhoz, a támadó nyolcméteres lövését Farkas kivágta a gólvonal elöl.

78. perc: Németh Márió 24 méteres lövését védte bravúrral Szemerédi.

88. perc: Németh Márió jobb oldali szabadrúgását Tóth Barna öt méterről a bal felső sarokba fejelte (0-1).

Mátyus János, a Haladás vezetőedzője a fiatalok közül ezúttal is az előző körben a Győr ellen remekül futballozó Debreceni Zalánnak szavazott bizalmat. A technikás támadó, Rácz Ferenc az ETO ellen kezdett, viszont Kazincbarcikán a kispadon kapott helyet.

Valamivel a szombathelyiek kezdték aktívabban a mérkőzést, enyhe mezőnyfölényt harcoltak ki. Az első komoly helyzet mégis a hazaiak előtt adódott, de Kovác tíz méterről, akrobatikus mozdulattal alig lőtt a bal sarok mellé. A folytatásban is a Haladás irányította a játékot, az ezúttal tiszta feketében futballozó vasi együttes különösen a bal oldalon vezetett veszélyes támadásokat. Nem sokat teketóriáztak, gyorsan felértek a kazincbarcikai tizenhatosig a vendégtámadók. A hazaiak ugyan ritkán jutottak el Verpecz kapujáig, ám akkor rendre kalamajkát okoztak. A félidő hajrája is a szombathelyieké volt, rendre a hazaiak kapuja előtt pattogott a labda. Ám a vendégek csak lövőhelyzetekig jutottak, Szemerédinek nem akadt nagy védenivalója. A döntetlen megfelelt az első félidő képének.

Szünet után is a vendégek voltak akítvabbak, és ekkor már jöttek a nagy helyzetek is, rövid idő alatt két gólt is szerezhettek volna. Megélénkült a meccs, a játék teljesen áttevődött a kazincbarcikai térfélre. A szombathelyiek ügyesen adogattak, különösen Kiss Bence volt elemében, szinte valamennyi akcióban benne volt a középpályás. A vendégek egymás után dolgozták ki helyzeteiket, a csereként beállt Németh Márió kétszer is betalálhatott volna. Nyomott, ment előre a Haladás, a Kazincbarcika csak védekezett. Míg a vendégek egyértelműen a három pontért hajtottak, addig a hazaiak láthatóan tökéletesen elégedettek voltak a döntetlennel is. Aztán a csereként beállt Tóth Barna megszerezte a Haladásnak a vezető, majd mint pár perccel később kiderült, a győztes gólját.

A Haladás szinte végig uralta a játékot, különösen a második félidőben volt nyomasztó a vasi csapat fölénye. A zöld-fehérek megérdemelten nyertek – a helyzetek és a játék képe alapján akár nagyobb is lehetett volna a különbség.