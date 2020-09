Jól futballozik, az élen is állhatna a Haladás

A 8. helyen álló Szombathelyi Haladás NB II-es labdarúgócsapata kis szerencsével vezethetné a bajnoki tabellát.

Hét bajnokin három-három győzelem, egy döntetlen, 12 rúgott, hat kapott gól, 12 pont – 8. hely. Ezek a száraz számok, ami a Haladás eddigi NB II-es szereplését illeti. A zöld-fehérek hazai pályán 1-1-re végeztek a Szolnokkal, 2-0-ra verték a Szegedet, 1-0-ra az Ajkát, idegenben Siófokon 5-1-re nyertek, Gyirmóton 2-1-re kikaptak, a Vasassal 2-2-es, Kaposváron 0-0-s döntetlent játszottak.

A Mátyus János vezette Haladás tehát tartja helyét az előzetesen kitűzött helyen, a középmezőnyben, olyannyira, hogy lemaradása mindössze két pont az éllovas Debrecen mögött. Ráadásul ha a Vasas elleni idegenbeli meccsét behúzta volna – a 80. percben még Ráczék vezettek 2-0-ra – és Kaposváron Tóth Barna az utolsó percekben értékesíti a tizenegyest, akkor most azon elmélkedhetnénk, hogy a Haladás két pont előnnyel vezeti a másodosztályú bajnokságot. Mátyus János is tisztában van az elhullajtott pontokkal, de összességében elégedett csapata teljesítményével.

– Elégedett vagyok a gárda eddigi szereplésével, bár mivel maximalista vagyok, igazán soha nem lehetek boldog – mondta Mátyus János, a Haladás vezetőedzője. – Ne felejtsük el, tavasszal nehéz időszakot éltünk át, de most már talán kilábaltunk belőle és nyugodtabb időszak vár ránk. Úgy vélem, ahol jelenleg állunk, az a realitás. Ugyanakkor két olyan meccsünk is volt, amelyiket megnyerhettük volna – az egyiket, a Vasas ellenit gyakorlatilag meg is nyertük, ám a hajrában két hibából két pontot elveszítettünk. Kaposváron pedig a meccs végén büntetőt hibáztunk. Viszont az Ajka ellen nagyon nehéz meccsen nyertünk, de mégis azt mondom, nem földtől elrugaszkodott gondolat, hogy legalább két ponttal többünk is lehetne.

A szombathelyiek több meccsen is jó teljesítményt nyújtottak, Mátyus Jánosnak a Vasas elleni futball nyerte el igazán a tetszését.

– A meccs nagy részében, a Vasas első góljáig lefutballoztuk a hazaiakat a pályáról – folytatta. – A merész támadójátékunkkal, a taktikánkkal alaposan megleptük őket. De a Szeged elleni találkozóval is elégedett vagyok, esélyt sem adtunk ellenfelünknek. Kilencedik hónapja dolgozom a csapattal, harcosan, szenvedélyesen játszunk – a hozzáállásunkat nem érheti kritika. A Szolnok elleni hazai mérkőzésünk olyan szempontból nem tetszett, hogy egy héten belül sorozatban harmadszor már nem sikerült azt a fajta futballt játszanunk, mint korábban. Tudom, sokszor a szurkolók furán néznek, amikor a meccsek előtt meglátják az összeállítást. De higgyék el, a heti edzésmunka alapján látom, hogy kit kell a csapatba állítani, viszont előfordult, hogy az ösztöneimre, megérzéseimre hallgatok. Figyelek arra, hogy egyetlen játékosom se kényelmesedjen el. Egyénileg Bos­n­jak Predrag, Csilus Tamás és Holdampf Gergő játékával szinte maximálisan elégedett vagyok. De az erősségünk a csapatban rejlik, több helyen dolgoztam már, de a mostani az egyik legjobb szellemű együttes. Ezért sokat is tettünk, nem csak a pályán, azon kívül is összetartó csapat a mienk.