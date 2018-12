Jól sikerült a második szentgotthárdi sakkfesztivál

Rengeteg induló és színvonalas, kiélezett partik jellemezték a II. Szentgotthárd Kupa nyílt rapid sakkversenyt, Szentgotthárd 2018. évi rapid bajnokságát.

A Szentgotthárdi Sakkegyesület szervezésében rendezték meg a II. Szentgotthárd Kupa elnevezésű nyílt, rapid sakkversenyt, amely egyúttal Szentgotthárd város 2018. évi egyéni rapid sakkbajnoksága is volt. A kupán – ahol magyar versenyzők mellett osztrák és szlovén sakkozók is indultak – az ország különböző részéből érkeztek sportolók. Megyénk mellett Zala, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Somogy, Fejér, Komárom-Esztergom megyéből is voltak még indulók.

A verseny lebonyolítása hétfordulós svájci rendszerben, négy csoportban, 15–15 perces játék­idővel + 5 másodperces lépésenkénti késleltetéssel zajlott. Összesen 105-en neveztek a viadalra. A 39 sportoló alkotta A csoportban értékszámos versenyzők között indulhattak el az amatőr sakkozók is. A B csoportban a 15, a C-ben a tíz, a D-ben pedig a nyolc éven aluliak versenyezhettek. A szervezők elérték a céljukat, hiszen ez a verseny elsősorban az utánpótláskorúaknak szólt. A három gyermekkorcsoportban ugyanis összesen 66 indulóval képviseltették magukat a kis sakkpalánták a megmérettetésen. Érdekesség, hogy kilenc család is elindult a versenyen, őket a rendezők egy oklevéllel díjazták. A versenyen Valamennyi in­duló ajándékot kapott, melyet a verseny díszvendége, a batumi sakkolimpián ötödik helyen végzett magyar női csapat legfiatalabb tagja, Terbe Julianna adott át, aki egyébként a gotthárdi tornán versenybíróként is segédkezett. A viadal ideje alatt „Kortalan Játszótér” működött, ahol a versenyzők és kísérőik logikai és ügyességi játékokat is kipróbálhattak.

Eredmények. Vasi dobogósok. A csoport, értékszámos férfiak: 1. Parragi István (Szentgotthárd-Alsószölnök) 29,5, 3. Kiss Bálint (Arborétum-Herény) 27,5. Nők: 1. Kurcsics Erika (Szentgotthárd-Alsószölnök) 27,5, 2. Rátkai Marianna (Vasszentmihály). B csoport, értékszámos fiúk: 3. Szarka Tibor (Szombathelyi Sportiskola) 27. B csoport, értékszámos lányok: 2. Vilics Hanna (Szombathely) 27. C csoport: Marton Eliána (Szombathelyi Sportiskola) 28,5. Csapatverseny: 2. Szombathelyi Sportiskola (Petróczy Zoltán, Szarka Tibor, András Ferenc, Marton Eliána).

