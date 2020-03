Két szombathelyi csapat is beverekedte magát a játékos sportversenyek diákolimpia országos döntőjébe

Ötödik a Derkó, hatodik a Zrínyi.

Mint oly sok más versenysorozatot, a diákolimpiai küzdelmeket is felfüggesztették március 11-én a koronavírus-járvány terjedése miatt hozott szigorító intézkedések nyomán. Az alsó tagozatosok játékos sportvetélkedőjének országos döntője volt az utolsó megrendezett diákversenyek egyike. A 2019/2020-as tanév játékos sportversenyek diákolimpia versenysorozatában országosan összesen 257 csapat indult, a legjobb nyolc vehetett részt a székesfehérvári fináléban. Ahogy az utóbbi három évben, ezúttal is két Vas megyei csapat jutott be a döntőbe. A Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola együttese egyenes ágon, az elődöntőben megszerzett első helyével vívta ki a részvételi jogot, a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola gárdája az elődöntők másodikjai számára rendezett pótselejtezőről jutott be – elsőként. Az előző tanévben a zrínyisek szerezték meg a diákolimpiai bajnoki címet, a derkósok lettek az ezüstösök. Most viszont nem sikerült beleszólniuk az érmes helyezésekbe.

A Derkovits az ötödik feladatig még tartotta a harmadik helyét, aztán visszacsúszott az ötödikre. A Rakd a botot! nevű játék első helyével még visszakapaszkodott a negyedikre, de a záró feladat, a kiszámíthatatlan bombázó nem segített megtartani ezt a pozíciót, ötödik lett. A Zrínyi három feladatban ért el harmadik helyezést, amúgy végig az ötödik-hatodik helyen mozgott, végül utóbbit szerezte meg.

– A csapatunk az első három játékban az elvárásainknak megfelelően az élmezőnyben versenyzett, ezután viszont hullámvölgybe került. Sajnos innen már nem sikerült visszakapaszkodnunk a dobogóra. A végig kiélezett küzdelemben le kellett mondanunk az érmes helyezésről, de úgy gondoljuk, hogy az ország 257 iskolájából ötödiknek lenni is óriási dolog – értékelt Török Richárd testnevelő, aki kolléganőjével, Balassáné Bogdán Krisztinával készítette fel a gyerekeket.

A Derkovits-iskola csapata: Balogh Sára Panna, Fábián Boróka, Horváth Laura Leila, Horváth Marcell, Janzsó Alinka, Kiss Gyöngyvér, Kovács Bence, Kovács Lara Rozália, Majtényi András, Matyók Dávid Kriszitán, Matyók Vivien Emma, Mészáros Barnabás Ferenc, Pataki Erika, Reiber Marcell Zsolt, Schatzl Dóra, Sodics Mátyás Benedek, Szabó Félix, Talabér Máté. – Az elmúlt három évben mi voltunk az országos bajnokok, ezt az évet pihenőnek szántuk. Újonc csapatunk volt, a 2. és 3. A sportiskolai osztályunkbeli diákjaink alkották, 4.-esek nem versenyeztek nálunk – mondta Vadász Gábor, a zrínyisek

felkészítő testnevelő tanára.

– A csapatunk az első három játékban az elvárásainknak megfelelően az élmezőnyben versenyzett, ezután viszont hullámvölgybe került. Sajnos innen már nem sikerült viszszakapaszkodnunk a dobogóra. A végig kiélezett küzdelemben le kellett mondanunk az érmes helyezésről, de úgy gondoljuk, hogy az ország 257 iskolájából ötödiknek lenni is óriási dolog – értékelt Török Richárd testnevelő, aki kolléganőjével, Balassáné Bogdán Krisztinával készítette fel a gyerekeket. A Derkovits-iskola csapata: Balogh Sára Panna, Fábián Boróka, Horváth Laura Leila, Horváth Marcell, Janzsó Alinka, Kiss Gyöngyvér, Kovács Bence, Kovács Lara Rozália, Majtényi András, Matyók Dávid Kriszitán, Matyók Vivien Emma, Mészáros Barnabás Ferenc, Pataki Erika, Reiber Marcell Zsolt, Schatzl Dóra, Sodics Mátyás Benedek, Szabó Félix, Talabér Máté. – Az elmúlt három évben mi voltunk az országos bajnokok, ezt az évet pihenőnek szántuk. Újonc csapatunk volt, a 2. és 3. A sportiskolai osztályunkbeli diákjaink alkották, 4.-esek nem versenyeztek nálunk – mondta Vadász Gábor, a zrínyisek

felkészítő testnevelő tanára.

– Csak december elején kezdtük a felkészülést, egy-két alkalom kivételével kizárólag a testnevelésórákon. A gyerekek egyre motiváltabbak lettek, nagyon szerettek volna bizonyítani. Elképesztően büszke vagyok a csapatra és a hatodik helyezésre, az elváráson felül teljesítettek a srácok. Köszönjük a szülők, kollégák támogatását, nélkülük nem sikerült volna. A Zrínyi-iskola csapata: Szabó Dóra, Havasi Dorina, Pilling Alexandra, Első Hanna, Széplaki Sára, Flasch Viola, Krajczár Emília, Horváth Bianka, Spitzer Enikő, Fülöp Botond, Farkas Bendegúz, Varga Iván, Magadics Milán, Borbély Lóránt, Molnár Bálint, Lengyel Zalán, Füzy Dániel.