Kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtott a Haladás VSE együttese

Sporttörténelmi sikert ért el a Haladás VSE-Infraplan I. sakkcsapata. A vasiak először szereztek NB I-es ezüstérmet.

A szombathelyiek megadták a módját annak, hogy idén ünneplik 25. NB I-es szezonjukat. A vasiak a tízcsapatos első osztály 2. helyén végeztek, ezzel NB I-es szereplésük legjobb eredményét érték el. A Haladás VSE korábban háromszor is bronzérmet szerzett – ezüstöt még soha.

A bajnokság tavaly novemberben kezdődött, de a koronavírus-járvány miatt tavasszal, két fordulóval a befejezés előtt átmenetileg félbeszakadt. A 9. fordulót március 8-án rendezték, majd a járvány miatt csak augusztus 30-án és szeptember 13-án, az utolsó két fordulóval folytatódott és zárult a sorozat. Az utolsó körben a Haladás 6-6-ra végzett a Dunaharaszti MTK otthonában, míg a második helyért szintén harcban lévő paksiak 7-5-re kikaptak a bajnok Nagykanizsától, így a Haladáshoz hasonlóan a Paks is 61 táblaponttal zárta a bajnokságot. Az egymás elleni eredmény (6,5-5,5) azonban a szombathelyieknek kedvezett.

– A bajnokság elején úgy gondoltuk, hogy három csapat fog kiemelkedni a mezőnyből: a Nagykanizsa, a Diósgyőri VTK és a Paks – mondta Pergel László, a Haladás VSE-Infraplan szakosztályvezető, az NB I/B-s csapat játékosa.

– Mi úgy gondoltuk, hogy a 4–7. hely valamelyikére futhatunk be, ennél merészebbet nem álmodtunk. Akkor még… Mert a pontvadászat elején, a nyitányon először a Diósgyőrt, majd a második körben a Paksot is legyőztük és ettől kezdve már merészebb álmaink is voltak. Úgy gondoltuk, ha így folytatjuk, a dobogó is összejöhet. Pláne úgy, hogy láttuk, a Diósgyőrnek nem megy igazán, botladozott a miskolci gárda. Ugyanakkor a Paks a negyedik körben 10-2-re verte az erősen tartalékosan felálló Pénzügyőrt. Mi szinte végig kiegyensúlyozottan teljesítettünk, a toronymagas esélyes Nagykanizsa mellett csak a Pénzügyőrtől kaptunk ki, az utolsó fordulóban döntetlent játszottunk – viszont hatszor nyertünk. Nekünk sem jött jókor a vírus okozta szünet, abban az időszakban online tornákon játszottunk. Persze az teljesen más, mint az élő sakk, de arra, hogy az ember karbantartsa az agyát, mindenképpen jó volt. Talán jobb lett volna már júliusban folytatni a bajnokságot, nem pedig augusztus végén. Az utolsó fordulókra a beutazási szabályok miatt a légiósok nagy része nem tudott eljutni. Így jelentősen változtak az erőviszonyok. Nálunk például a három légiós helyett csak egy ült asztalhoz. Hogy mi volt a siker, az ezüstérem titka? Egyrészt, hogy a hátsó táblákon gyakran megkevertem az összeállítást, ez a taktika bevált. Az utolsó két táblán például öttel többször nyertünk, mint veszítettünk, ami abszolút jó eredménynek mondható. Másrészt néhány játékos extrát nyújtott. Ruck Róbert végig remekül játszott, de nagy dicséret illeti ifj. Héra Imrét, Borhy Marcellt, Csonka Attilát, Nagy Bencét, Németh Miklóst is.

Egy meccsre meg tudtuk nyerni Rapport Richárdot és a lengyel nagymester Bartel Mateuszt is. De a légiósaink is hozzátették részüket a sikerhez. Úgy vélem, bármely sportágban nagy dolog az ezüstérem, így a sakkban is. Ebben a sportágban nüanszok döntenek egy-egy meccsen, egy-egy helyezésről. A kívülálló ugyan nem látja, de a játékosok rengeteg munkát fektetnek a sakkba. Büszkék vagyunk, hogy a 12 NB I-es játékosunkból hét-nyolc helyi nevelés. Ez egyedülálló. Ami a folytatást illeti, ezüstérmesként jogot szereztünk az Európa Kupában való szereplésre. A versenyt Ausztriában rendezték volna, ám a vírus miatt elmarad – nem tudni, pótolják-e, és ha igen, mikor. A következő NB I-es bajnokság február elején kezdődik, nagy változás nem lesz a keretünkben.