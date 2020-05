Lezajlott az idei első vasi horgászverseny

Kezdetét vette a vasi versenyhorgászszezon: az Abért-tó a Vasi Vizeken-Garbolino-Tacklebait Method Feeder Kupának adott otthont szombaton – összesen 568 kg halat fogtak a résztvevők.

A járványügyi helyzet enyhülésével az országban az elsők között rendeztek Vas megyében horgászversenyt. Május végén az Abért-tó ad majd otthont a Method Feeder OB selejtezőjének, amire tökéletes felkészülési állomás volt a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége által szervezett Vasi Vizeken-Garbolino-Tacklebait Method Feeder Kupa. A szombat reggeli regisztráción 27 sporthorgász jelent meg – e létszám a kialakult egészségügyi helyzetben kifejezetten jónak mondható. A sorsolást követően a horgászok három kilencfős szektorban foglalták el helyeiket, majd csali- és etetőanyag-ellenőrzés következett. Már a horgászverseny első órájában látszódott, hogy az A szektorban jobban mozognak a halak.

A szélső pályán horgászó Németh Bálintnak sorra jöttek a 40–60 dkg-os kárászok és keszegek, de több pontyot is szákba terelt. A B szektor közepére sorsoló Németh Balázs bravúros horgászattal, 31 500 grammos fogással mindössze 200 grammal előzte meg a szélső pályán horgászó Csóka Alexet. A Gyöngyös patak felőli C szektor halszegényebb volt, de ott is majdnem 30 kg fogás kellett a győzelemhez Balogh Áronnak. Összesen 568 kg halat mérlegeltek a pecások az ötórás, egyfordulós megmérettetésen, mely 21 kg-os átlagfogást jelentett. A szákokba főként ponty, dévérkeszeg és kárász került, de akadt néhány aranyhal és extra méretű törpeharcsa is.

Végeredmény: 1. Németh Bálint (Ölbői SHE) 54 020 g /1. hsz, 2. Németh Balázs (Elektromosok SHE.) – 31 500 g/1. hsz, 3. Balogh Áron (Ikervári HE) 28 860 g/1. hsz.

Vasárnap újabb horgászversenynek, a Vasi Vizeken-Damil.hu-Trabucco Method Feeder Kupának ad otthont az Abért-tó – 7 órától.